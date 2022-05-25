Ankara Büyükşehir, Toplam 69 Taşınmazını İhale ile Satışa Çıkarıyor - Haberler

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yenimahalle, Mamak, Çankaya ve Gölbaşı ilçelerinde Konut, ticari, küçük sanayi, sosyal, kültürel ve tesis alanlarından oluşan toplam 22 taşınmazının satışı için 26 Mayıs 2022 tarihinde ihaleye çıkacak. ABB, İlkbahar Mahallesi'nde yer alan 46 konut ve 1 dükkan için de 28-29-30 Haziran 2022 tarihlerinde ihale düzenleyecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, konut, dükkan ve arsalardan oluşan toplam 69 taşınmazını satışa çıkarıyor.

ABB Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı ilk olarak 26 Mayıs 2022 tarihinde, Yenimahalle, Mamak, Çankaya ve Gölbaşı ilçelerindeki konut ve arsadan oluşan 22 taşınmazını ihale yoluyla satışa sunacak.

TOPLAM 76 BİN 174 METREKARELİK TAŞINMAZ SATIŞA ÇIKIYOR

ABB, toplam 76 bin 174 metrekareden oluşan 22 taşınmazı, 26 Mayıs Perşembe günü saat 14.00'te Encümen Toplantı Salonu'nda yapılacak ihale ile satışa çıkaracak.

Büyükşehir Belediyesi'ne ait konut, ticari, küçük sanayi, sosyal, kültürel ve tesis alanlarının satışa sunulacağı ihale, ABB TV ve sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlanacak.

İLKBAHAR MAHALLESİ'NDE 46 KONUT VE 1 DÜKKANIN İHALESİ HAZİRAN AYINDA

Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı ayrıca Çankaya İlkbahar Mahallesi Güneypark Konutlarında yer alan 46 konut ve 1 dükkan satışı için 28-29-30 Haziran tarihlerinde ihaleye çıkacak.

İhaleye katılmak isteyenler, Güneypark Konutlarına yönelik ihale detaylarına " https://www.ankara.bel.tr/ " adresinden ulaşabilecek.