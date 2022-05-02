Ankara Büyükşehir Nallıhan'a Temiz ve Sağlıklı Su Götürdü

HİSARCIK, KÜTAHYA (ANKA) -

ASKİ Genel Müdürlüğü, altyapı seferberliği başlattığı Nallıhan'da da 40 kilometresi asbestli olan toplam 76 kilometre içme suyu altyapısını yeniledi. 6 bin 682 abonenin temiz ve sağlıklı suya kavuşmasını sağlayan içme suyu bağlantısı tamamlanırken ayrıca 3 yeni betonarme içme suyu depo Su ve 1 de betonarme terfi binası imalatı yapıldı.

ASKİ Genel Müdürlüğü, Nallıhan ilçesinde de yıllardır çözülmeyen altyapı sorunları için harekete geçti. İlçede altyapı seferberliği başlatan ASKİ Genel Müdürlüğü ilçenin altyapısını neredeyse baştan sona yeniledi. Yaklaşık 30 yıldır asbest, PVC ile pik borulardan içme suyu kullanan ilçede, 76 kilometrelik yeni içme suyu hattı imalatı yapılarak 40 kilometre uzunluğundaki asbestli borular iptal edildi. Yeni boruların döşenmesiyle temiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşan ilçede ayrıca 3 yeni su deposu da inşa edildi. Nallıhan'da incelemelerde bulunan ASKİ Genel Erdoğan Öztürk, "Bu yaptığımız yenilemelerle 5 olan kuyu sayısını 2'ye düşürdük. Bu da bize gerek enerji gerekse içme suyu tasarrufu olarak dönüş yaptı" dedi.

6 BİN 682 ABONENİN İÇME SUYU BAĞLANTISI TAMAMLANDI

6 bin 682 abonenin içme suyu bağlantısı tamamlanarak temiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşması sağlanırken, 3 yeni su deposunun inşa edilmesiyle de yüzde 70'lere varan oranlarda su tasarrufu sağlandı.

Nallıhan'da muhtarlarla ve vatandaşlarla bir araya gelerek incelemelerde bulunan ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, "Bu yaptığımız yenilemelerle 5 olan kuyu sayısını 2'ye düşürdük. Bu da bize gerek enerji gerekse içme suyu tasarrufu olarak dönüş yaptı. Altyapıyı yenilerken bin 500, bin ve 200 metreküplük 3 de yeni içme suyu deposu yaptık" dedi.

76 KİLOMETRE YENİ İÇME SUYU HATTI

ASKİ, ilçede düzenlediği altyapı çalışmaları ile insan sağlığını tehdit eden asbestli, ekonomik ömrünü tamamladığı için sık sık arıza veren ve fiziki su kayıplarının yoğun olduğu boruları yenileyerek ilçeyi temiz, sağlıklı ve güvenli suya kavuşturdu.

"MUSLUKLARDAN SAĞLIKLI, TEMİZ VE KESİNTİSİZ SU AKITACAK OLMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ"

Öztürk, ilçe meydanında sohbet ettiği muhtar ve mahalle sakinlerine yapılan çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

"Nallıhan 27 bin vatandaşımızın yaşadığı bir ilçemiz. Burada ilk tespitlerimize göre yüzde 70'lere varan bir kayıp kaçak oranı mevcuttu. Yaptığımız tespitlerde buradaki hatların eski, PVC, asbest ve pik ağırlıklı borularla döşenmiş olduğuydu. Bu nedenle önceliğimizi buranın içme suyu altyapısını daha sağlıklı ve ekonomik ömrü daha uzun altyapı ile yenilemekti. Yenilediğimiz 76 kilometrelik yeni içme suyu hattıyla ilçemizde musluklardan sağlıklı, temiz ve kesintisiz su akıtacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kuyu suyunu azaltarak ve yeni içme suyu deposu yaptığımız için eskiden olduğu gibi herhangi bir arızada tüm mahallenin suyu kesilmeyecek ve arıza direkt giderilebilecek."

MUHTARLAR MEMNUN, VATANDAŞ MUTLU

Sağlıklı ve temiz içme suyuna kavuşmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade eden muhtarlar ve mahalle sakinleri düşüncelerini şu sözlerle dile getirdiler:

-Gökhan Yılmaz (Nasuhpaşa Mahallesi Muhtarı): "ASKİ'nin yaptığı altyapı çalışmalarından ve yenilenen depolardan çok memnunuz. Her aradığımızda arkadaşlar hemen ilgileniyorlar. 30 yıldır içilmeyen ve yapılmayan altyapımız yenilendi. Şu anda musluklardan su içebiliyoruz. Mansur Yavaş Başkanımıza çok teşekkür ediyorum."

"ASKİ İLE İLGİLİ NE İŞİMİZ OLSA BİR TELEFONLA HALLEDEBİLİYORUZ"

-Okan Eren (100. Yıl Mahallesi Muhtarı): "Mansur Başkanımız geldiği günden itibaren 30 yıllık altyapımızı yeniletti. Kanalizasyon sorunumuz yenilendi, sık sık arızalar oluyordu ve tüm mahallenin suyu kesiliyordu. Şimdi cadde cadde yenilendi ve vanalar yapıldı. Bu sayede çok rahatladık."

-Seyfettin Ayhan (Bozyaka Mahallesi Muhtarı): "ASKİ ile ilgili ne işimiz olsa bir telefonla halledebiliyoruz. Bu yüzden de çok memnunuz. Allah razı olsun telefonla tüm işlerimiz görülüyor. Her şey dört dörtlük oluyor."