Ankara Büyükşehir, Mamak'ta Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Kapsamında Atık Temizliği Yapıyor

ANKARA (ANKA) -

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mamak Kentsel Dönüşüm Projesini tamamlamak ve vatandaşların yıllardır yaşadığı mağduriyeti ortadan kaldırmak çalışmalarını sürdürüyor. Kent Estetiği Daire Başkanlığı ve Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Boğaziçi ve Akşemsettin Mahallesi'nde bulunan güvenlik ve çevre kirliliğine neden olan gecekonduların hafriyatını temizliyor.

Büyükşehir Belediyesi Mamak'ta 2008 yılında başlayan ancak bir türlü tamamlanmayan kentsel dönüşüm projesini sonlandırma için çalışmalarını 7/24 sürdürüyor.

İlk etapta 4 bin 200 konutu tamamlayarak hak sahiplerine vermeyi planlayan Büyükşehir Belediyesi, güvenlik ve çevre sağlığını tehdit eden gecekondu yıkıntılarının bölgeden temizlenmesi için çalışmalarını hızlandırdı. Kent Estetiği ve Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Mamak Boğaziçi ve Akşemsettin Mahallesinde yıkılan gecekondu hafriyatlarını temizlemeye başladı.

MAHALLELİLERE DERİN NEFES ALDIRAN ATIK TEMİZLİĞİ

Yaklaşık 5 ay sürecek olan çalışma kapsamında şu ana kadar 357 kamyon inşaat atığı topladıklarını belirten ABB Kent Estetiği Daire Başkanı Ahmet Turan Söylemez, şu bilgileri verdi:

"Boğaziçi Mahallesi'nde 2008 yılından beri Ankara Büyükşehir Belediyesinin devam ettirdiği bir kentsel dönüşüm projesi var. Geçmişten gelen gecekondulaşmayı engelleyecek bir kentsel dönüşüm projesi bu ve bu proje çerçevesinde yaklaşık 5 bin hak sahibiyle sözleşmeler yapıldı. Bu alan 2008 yılında boşaltıldı ve bölge bir çöküntü haline dönüştü. Pek çok yıkıntı, inşaat artıkları, bazı yıkılmayan binalarda bir takım usulsüz yerleşimler ve çevre sakinlerini rahatsız edecek çeşitli faaliyetler başladı. Büyükşehir Belediyesi olarak burayı iyileştirme niyetindeyiz. Bu amaca yönelik Sayın Mansur Yavaş Başkanımızın yönlendirmesi ile Fen İşleri Daire Başkanlığımız ile bölgeye girdik. Amacımız, bölgedeki inşaat atıklarını ve kirletici unsurları bu bölgeden toplamak."

Gecekondu kalıntılarının temizlenmesiyle birlikte güvenlik ve estetik sorununun ortadan kalktığını ve rahat bir nefes aldıklarını vurgulayan mahalle sakinleri düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

-Sefa Demir: "Burası yaklaşık 15 yıldır yarı yıkık bir halde duruyor. Bundan kaynaklı alkol ve uyuşturucu madde kullanan insanlar çok fazla geliyordu buraya. Yapılan çalışmalardan sonra bu durum ortadan kalktı. Vatandaş burayı yürüme yolu olarak kullanıyordu ancak gelenler yüzünden rahatsız oluyorlardı. O yüzden çok güzel bir çalışma oldu. Hem güvenlik hem de estetik açıdan gayet başarılı oldu."

-Mehmet Tara: "1966'dan beri burada oturuyorum. Çalışmalardan çok memnunuz. Görüntü kirliliği çok fazlaydı, güvenlik açısından sorunlar yaşanıyordu. İnsanların mağduriyetleri giderilince daha da mutlu olacağız, çok teşekkür ederiz."