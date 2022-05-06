Ankara Büyükşehir, Mamak Saklıbahçe'yi Yeniledi - Haberler

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Ankara Büyükşehir, Mamak Saklıbahçe'yi Yeniledi

ANKA - Emel Türegün - Yerel
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mamak ilçesinde bulunan Saklıbahçe’yi yenileyerek Başkentliler'in hizmetine açtı. Başkan Mansur Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda, “Sürdürülebilir gelecek için Yeşilin Başkenti hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımız devam ediyor. Uzun zamandır atıl halde bulunan 24 bin 147 metrekarelik Mamak Saklıbahçe Parkı’nın onarımını tamamlarken parktaki ağaç sayısını da artırdık” dedi.

ANKARA (ANKA) -

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mamak ilçesinde bulunan Saklıbahçe'yi yenileyerek Başkentliler'in hizmetine açtı. Başkan Mansur Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda, "Sürdürülebilir gelecek için Yeşilin Başkenti hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımız devam ediyor. Uzun zamandır atıl halde bulunan 24 bin 147 metrekarelik Mamak Saklıbahçe Parkı'nın onarımını tamamlarken parktaki ağaç sayısını da artırdık" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mamak ilçesinde uzun zamandır atıl halde bulunan Saklıbahçe'yi yenileyerek Başkentliler'in hizmetine açtı.

Başkentlileri, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla bilgilendiren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Sürdürülebilir gelecek için Yeşilin Başkenti hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımız devam ediyor. Uzun zamandır atıl halde bulunan 24 bin 147 metrekarelik Mamak Saklıbahçe Parkı'nın onarımını tamamlarken parktaki ağaç sayısını da artırdık" dedi.

A'DAN Z'YE YENİLENDİ

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından yürütülen yenileme çalışmaları ile Mamak ilçesindeki Saklıbahçe Parkı yeni görünümü ve çevre düzenlemeleriyle daha modern hale kavuştu.

Ağaç sayısı artırılan parkta bin 500 adet bitki, 7 bin adet çiçek dikimi gerçekleştirilirken, havuzların elektrik aksamı ve motor pompa bakımları ile temizlik çalışmaları da tamamlandı. Yürüyüş yollarından merdivenlere, hasar görmüş duvarlardan korkulukların boya işlemlerine, asansör kulelerinin tadilatından elektrik işlerine kadar her şey A'dan Z'ye yenilendi.

ANKA / Emel Türegün - Yerel

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mansur Yavaş, Ankara, Medya, Yerel, Haberler

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