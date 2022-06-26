Ankara Büyükşehir'in 'Yaz Okulu'na Yoğun İlgi

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB), çocuklara ve gençlere yönelik hayata geçirdiği 'Yaz Okulu', yaz tatilinin başlamasıyla Aile Yaşam Merkezleri, Çocuk Kulüpleri ve Gençlik Merkezlerinde ücretsiz olarak hizmet vermeye başladı. Gençleri ve çocukları spor yapmaya teşvik etmek ve sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla başlatılan 'Yaz Okulu' projesi, Ankaralılardan yoğun ilgi görüyor.

'Yaz Okulu'nda tek tek sınıfları ziyaret ederek incelemelerde bulunan ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Serkan Yorgancılar proje ile ilgili, şunları söyledi:

"Yaz Okullarımızı 20 Haziran 2022 tarihi itibarıyla açmış bulunmaktayız. 20 Haziran-21 Ağustos tarihleri arasında 20 merkezimizde spordan edebiyata, sanattan kültürel etkinliklere kadar her branşta çocuklarımıza eğitimler vereceğiz. Yaz Okullarına 15 binden fazla yoğun kayıt aldık. Tüm Ankaralı çocukları faaliyetlerimize bekliyoruz."

Sınıfları dolduran çocuklar ve gençler yaz tatili boyunca; NFT Tasarım, Voleybol, Atletizm, Basketbol, Futbol, Jimnastik, Judo, Gitar, Zumba, Yüzme, Okçuluk, Badminton, Dart, Masa Tenisi, Yoga, Güreş, Satranç, Resim, Bağlama, Okuma-Yazma, Fonksiyonel Hareket Eğitimi, Sosyal Bilgiler, Türkçe, Matematik, İngilizce, Karate, Akıl Oyunları, Pilates Welness, Futbol, Dart, Kuran-ı Kerim, Okuduğunu Anlama, Doğa ve Çocuk, Diksiyon, Robotik Kodlama, Step- Aerobic, Taekwondo, Bilgisayar, Ahşap Boyama, Kick Boks, Masa Atölyesi, Mutfak Atölyesi, El Sanatları, Makrome, Seramik, İşaret Dili, Osmanlıca, Geleneksel El Sanatları, Sanat Atölyesi, Arkeoloji Tarih ve Müzecilik, Hızlı Okuma, Origami, Ritim Atölyesi, Mental Aritmetik ve Drama gibi pek çok branşta eğitim alacak.

Başkentli çocukların ve gençlerin boş zamanlarını kaliteli şekilde değerlendirebileceği 'Yaz Okulu', 21 Ağustos 2022 tarihine kadar açık olacak.

ANKA / Yerel