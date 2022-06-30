Başkent'te toplu sünnet şöleni için kayıtlar başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen toplu sünnet şöleni kayıtları 1 Temmuz'da başlıyor. Bu yıl bin çocuğun ücretsiz olarak sünnet ettirileceği şölende kıyafetler ve sürpriz hediyeler de belediye tarafından sağlanacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 6-16 yaş arası bin çocuğu ücretsiz sünnet ettirecek. Pandemi nedeniyle 2 yıl ara verilen toplu sünnet şöleni için 1 Temmuz tarihinden itibaren başvurular alınmaya başlanacak. Aileler kayıt için Ankara Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Halka İlişkiler Bankosu, Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezi, Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi, Altındağ Gıda Yardım Birimi ve Sincan Gıda Yardım Birimi'ne istenilen evraklar ile başvuru yapabilecek. "(0312) 507 15 34" numaralı telefondan detaylı bilgi alabilecek olan aileler, sünnet olacak çocuklarının ve kendilerinin kimlik fotokopisi ve ikametgah ilmühaberi ile kayıt yaptırabilecek.

Kıyafetler ve sürpriz hediyeler de belediyeden

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kayıt sürecinin tamamlanmasıyla çocuklara ücretsiz sünnet kıyafeti ve çeşitli sürpriz hediyeler de dağıtacak. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Ankara'da yaşayan 6-12 yaş aralığındaki tüm Başkentli çocukların başvuru yapabileceği sünnet şöleni için özel bir program hazırladı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel