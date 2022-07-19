Ankara Büyükşehir'in İngilizce Yaz Kampı İçin Başvurular Tamamlandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ve Seda Yekeler Eğitim Vakfı (SEYEV) iş birliğiyle yaşama geçirilen 'Kesikköprü İngilizce Dil Köyü Projesi'nin başvuruları tamamlandı.

SEYEV iş birliğiyle ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı koordinasyonunda, 25 Temmuz - 3 Eylül 2022 tarihleri arasında düzenlenecek ücretsiz İngilizce yaz kampı için 12-16 yaş arasında toplam 900 öğrenci başvurdu.

Kesikköprü'de üçerli gruplar halinde düzenlenecek ve her bir grup için 15 gün sürecek yaz kampında, Başkentli çocuklar yaz tatilini hem eğlenerek hem de yabancı dil öğrenerek geçirecek. Sınırlı kontenjanla 600'ü kız, 300'ü ise erkek öğrenciden oluşacak farklı gruplar, yaz tatili boyunca yüzerek çeşitli sportif aktivitelere katılarak ve sosyalleşerek tatil yapma imkanı da bulacak.

İngilizce eğitimi alarak yabancı dillerini geliştirecek öğrenciler için hazırlanan kamp dönemleri, şöyle:

Kız Grubu (25 Temmuz 2022 - 6 Ağustos 2022)

Erkek Grubu (8 Ağustos 2022 - 20 Ağustos 2022)

Kız Grubu (22 Ağustos 2022 - 3 Eylül 2022)

ANKA / Yerel