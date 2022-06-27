Ankara Büyükşehir'in Afet Farkındalık ve İlk Yardım Eğitimleri Devam Ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentliler'in afet ve acil durumlara hazırlıklı olması ve farkındalık düzeylerinin artırılması amacıyla başlattığı eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı ile AKUT Arama Kurtarma Derneği koordinasyonunda gerçekleştirilen 'Afet Farkındalık ve İlk Yardım Eğitimi', Anadolu Konfederasyonu'na bağlı Yozgat Demokrat Dernekler Federasyonu, Kızılırmak Federasyonu, Çorum Hitit Federasyonu, Aydos Dernekler Federasyonu, Kars Demokrat Dernekler Federasyonu ve Erzurumlular Dayanışma Federasyonu üyelerine de verildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, doğal afetlere karşı vatandaşları bilinçlendirerek farkındalık oluşturmak amacıyla başlattığı eğitim çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı Afet Teknolojileri İzleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü, kentin tüm paydaşlarını kapsayan afet farkındalık ve ilk yardım eğitimlerine devam ediyor. AFAD ile iş birliğini sürdüren ABB ve AKUT Arama Kurtarma Derneği gönüllülerinin verdiği eğitime, Anadolu Konfederasyonu üyeleri de katıldı.

GÜRLER: "EĞİTİMLERİMİZİ EN ÜST SEVİYEYE GETİRECEĞİZ"

ABB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Mutlu Gürler afetlere yönelik farkındalık ve ilk yardım eğitimlerini, Başkent'te en üst seviyeye çıkaracaklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Türkiye'de afet farkındalık eğitimlerini uluslararası afet farkındalık yılında başlattığımız birinci adımla yine aynı planla aynı hızla aynı heyecanla devam ettiriyoruz. Biz her yıl Türkiye'nin afetler riskine karşı ülkemizin dört bir yanındaki afetlere yardımcı olacak bir kadroyu Ankara Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde hazırlamak hedefindeydik. Bu hedef çerçevesindeki yeni eğitimlerimizi Anadolu Konfederasyonu üyelerine de vererek tamamladık. Önümüzdeki aylarda yeni sosyal kitlelere yeni gruplarla yeni STK'lerle iş birliği yaparak eğitimlerimizi en yüksek seviyeye getireceğiz. Hedefimiz binlerce kişilik bir gönüllü ordusunun AFAD ile Ankara Büyükşehir Belediyesinin koordinasyonuyla, Türkiye'nin dört bir yanındaki beklenmedik ama aslında bildiğimiz doğa olayı olup afete dönüşen süreçlerde Ankara Büyükşehir Belediyesinin yanında olacak bir gönüllü ordusunun ekipmanlarıyla, bilgisiyle, tecrübesiyle, görgüsüyle aralarındaki iş birliği ve koordinasyon eksikliklerini gidererek sahada olacak şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz."

FEDERASYON TEMSİLCİLERİNDEN ABB'YE TEŞEKKÜR

Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı ile AKUT Arama Kurtarma Derneği koordinasyonunda gerçekleştirilen 'Afet Farkındalık ve İlk Yardım Eğitimi'ne; Anadolu Konfederasyonu'na bağlı Yozgat Demokrat Dernekler Federasyonu, Kızılırmak Federasyonu, Çorum Hitit Federasyonu, Aydos Dernekler Federasyonu, Kars Demokrat Dernekler Federasyonu ve Erzurumlular Dayanışma Federasyonu başkanları ve üyeleri yoğun ilgi gösterdi.

Konfederasyona bağlı 6 bileşenden oluşan federasyon temsilcileri de eğitimin önemine dikkat çekerek, Büyükşehir Belediyesi'ne şu sözlerle teşekkür ettiler:

-Aysel Kamber (Erzurumlular Dayanışma Federasyonu Başkanı): "Çok yakın bir süreç içerisinde bizim için büyük avantaj oldu. Konfederasyonumuzun bütün bileşenleri olarak bu eğitimlerden yararlanalım istedik. Çok faydalı olacağı kanaatindeyim."

-İlker Çelik (Çorum Hitit Federasyonu Genel Başkanı): "İnsan hayatını kurtaracak bir eğitim alıyor olmak çok önemli. Bu eğitimler herhangi bir insanın hayatını kurtarabilmek adına bizim için bulunmaz bir değer. Büyükşehir Belediyesine ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

-Mesut İbiş (Yozgat Demokrat Dernekler Federasyonu Genel Başkanı): "Özellikle son dönemde yaşanan felaketler nedeniyle bazı konular daha çok ön plana çıkıyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bu uygulamasını duyduk ve bundan faydalanmak istedik. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bu tarz çok ince konularda halkın yanında oluyor ve bilgilendiriyor."

-Murat Akyüz (Kızılırmak Federasyonu Genel Başkanı): "Ülkemizde yaşadığımız sıkıntılardan sonra bu eğitimlerin ne denli önemli olduğunu biliyoruz. Ankara'mızın güzel bir hale gelmesi için Başkanımız Mansur Yavaş'ın Ankaralıların güzel bir ortamda yaşaması için önem verdiği çalışmalara teşekkür ediyoruz."

-Özgür Cinalioğlu (Aydos Dernekler Federasyonu Genel Başkanı): "Bu tür eğitimlere her zaman destek veriyoruz. Sağ olsun Büyükşehir Belediyemiz de bu konuda hassas davranıyor. Kıymetli bizim için eğitimde emeği geçen Başkanımız Mansur Yavaş'a ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz."

-Binali Küçükgül (Kars Demokrat Dernekler Federasyonu Genel Sekreteri): "Bu eğitimlerin yoğun olarak başlaması gerçekten çok önemli. Bu uygulamanın bizim konfederasyonumuzda da olması ayrıca çok güzel bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

ANKA / Yerel