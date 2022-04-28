Ankara Büyükşehir'den üreticilere sebze fidesi desteği

NALLIHAN, ANKARA (İHA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, bu yıl da yüzde 75'i hibe, yüzde 25'i çiftçi katkı paylı yaklaşık 9,5 milyon sebze fidesini çiftçilerle buluşturacak. İlk etapta Ayaş ve Nallıhan ilçelerinden başlayan sebze fidesi dağıtımı, bayramdan sonra diğer ilçelerde devam edecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı önceleyen desteklerle üreticinin ekonomisine katkı sağlamayı sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 8 milyon sebze fidesini çiftçilerle buluşturan Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, bu yıl da talep toplama başvurularının ardından ilk dağıtıma Ayaş ve Nallıhan ilçelerinden başladı. Yüzde 75'i hibe, yüzde 25'i ise çiftçi katkı paylı olmak üzere 25 ilçede yaklaşık 9,5 milyon sebze fidesi desteğinde bulunacak olan Büyükşehir Belediyesi, erkenci sebze fidelerini ilk olarak Ayaş Akkaya köyünde dağıttı. Bayram sonrasında 25 ilçenin tamamına sebze fidesi dağıtımı yapacaklarını belirten Bitkisel Üretim Şube Müdürü Gülhan Emiroğlu, "Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak 2022 yılı sebze fidesi desteğimiz Ayaş ve Nallıhan'da erkenci çeşitlerin dağıtımıyla başladı. 874 binden fazla fide dağıtımını burada gerçekleştirdik. Örtü altı yetiştiricilik yapan üreticilere de fide dağıtıyoruz. Bayramdan sonra ise diğer ilçelerin fide dağıtımına başlayacağız" dedi.

Genç çiftçileri üretimden koparmayan bütçe dostu destek

Büyükşehir Belediyesi'nin sebze fidesi desteğinden yararlanan genç çiftçiler, bu destekler sayesinde Başkent'te üretimin canlandığına dikkat çekti. Hamide Dursun, "Bu destekleri çok beğeniyoruz. Tüm fidelerden aldık, nasip olursa dikeceğiz. 65 yaşındayım, tam 50 yıldır çiftçilik yapıyorum. Daha önce böyle bir destek görmedik. Çok memnunuz, her zaman bize destek çıkıyor" dedi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel