Ankara Büyükşehir'den Ulus İş Hanı ve Anafartalar Çarşısı'ndaki 96 Adet İş Yeri İçin Kira İhalesi

ULUS, BARTIN (ANKA) -

ANFA Genel Müdürlüğü, mülkiyeti Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde bulunan 96 adet kiralık iş yeri için ihaleye çıkıyor. Ulus İş Hanı ve Anafartalar Çarşısı içerisinde bulunan taşınmazlar, açık teklif usulü ile kiraya verilmek üzere 28 Nisan'da ihaleye çıkılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi mülkiyeti kendisine ait olan gayrimenkulleri açık ihale usulü ile kiraya vermeye devam ediyor.

ANFA Genel Müdürlüğü, mülkiyeti ABB'ye ait Ulus İş Hanı ve Anafartalar Çarşısı içerisinde bulunan 96 adet taşınmazın kiraya verilmesi için ihaleye çıkıyor. ABB TV, Youtube kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak olan ihale, 28 Nisan 2022 tarihinde saat 14.00'te ANFA Genel Müdürlüğü İhale Salonu'nda düzenlenecek.

ŞEHRİN MERKEZİNDEKİ 96 İŞ YERİ AÇIK TEKLİF USULÜYLE KİRAYA VERİLECEK

Ulus İş Hanı ve Anafartalar Çarşısı'nda bulunan 96 iş yeri, ANFA Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak açık teklif usulü ile kiraya verilecek. Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı 142/6 Aydınlıkevler Altındağ adresinde yer alan ANFA Genel Müdürlüğü İhale Salonu'nda düzenlenecek ihaleye katılacak istekliler, iş yerlerine ait detaylı bilgiye 'https://www.anfa.com.tr/ihaleler/detay/526/' adresinden ya da '(0312) 596 90 00/ 1915" telefon numarasını arayarak ulaşabilecek.