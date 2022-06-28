Ankara Büyükşehir'den Personele Yönelik Aerobik ve Pilates Eğitimi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sağlıklı kilo verme, güçlü kas ve iskelet sistemi oluşturmak amacıyla personele yönelik spor projesini hayata geçirdi. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı öğle saatlerinde personelin boş vakitlerini spor yaparak değerlendirmesi için haftada 3 gün pilates ve aerobik eğitimi veriyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sağlıklı kilo verme, güçlü kas ve iskelet sistemi oluşturmasına katkıda bulunmak amacıyla personele yönelik spor projesi başlattı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen pilates ve aerobik eğitimi, Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda haftanın 3 günü veriliyor.

EĞİTİM, 6 TEMMUZ'A KADAR DEVAM EDECEK

Mayıs ayında başlayan ve 79 kadın personelin katılımıyla devam eden ücretsiz eğitimler, 6 Temmuz 2022 tarihine kadar devam edecek.

Çalışma hayatında sağlıklı yaşam hedefiyle personele yönelik bu eğitimleri başlattıklarını belirten Spor Eğitmeni Ümmühan Gündoğdu, "Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı olarak başlatmış olduğumuz spor projemizde haftanın 3 günü pilates ve aerobik seansları düzenliyoruz" dedi.

Öğle saatlerinde düzenlenen derslere yoğun ilgi gösteren kadın personel, uygulama ile ilgili düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

-Aynur Kedik: "Çok güzel bir proje. 8. seansımız harika. Her öğlen aksatmadan geliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Tüm kadın arkadaşlarımızı bekliyoruz."

-Feride Okan: "Çok beğendim, çok memnunum. Başkanımıza bizi düşündüğü için çok teşekkür ederim. Güzel hareketler öğreniyoruz, sağlığımız için çok önemli."

-Aysun Erbaş: "Harika bir proje. Motivasyon adına hepimize çok çok iyi geliyor. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Herkes çok mutlu, umarım devam eder."

ANKA / Yerel