Ankara Büyükşehir'den örnek proje: Eczane borçları kapatılıyor

ANKARA (İHA) - Başkent'te örnek olan projelere imza atan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) şimdi de sağlık nedeniyle eczanelere borcu olan ihtiyaç sahiplerinin borçlarını kapatarak destek oluyor. ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Eczacı Odası ile protokol yaptıklarını belirterek 3 bine yakın ailenin ilaca erişimini sağlamak amacıyla eczane borçlarını kapattıklarını açıkladı.

"Önce insan ve insan sağlığı" ilkesiyle Başkentlilerin sağlığını önceleyen uygulamaları hayata geçiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'ye örnek olan projelere imza atmaya devam ediyor.

Eğitimde fırsat eşitliği konusunda Başkentli öğrencilere de kırtasiyeden internete, sınav ücretinden doğal gaza kadar birçok konuda destek veren Yavaş, SMA hastalığı ile mücadele için evlenecek çiftlere ücretsiz test desteği başlatarak da öncü oldu.

Her platformda 'iyilik bulaşıcıdır' diyen Yavaş vatandaşların sağlık hakkından mahrum kalmaması için de Ramazan Bayramı öncesi yeni bir destek uygulamasını başlattıklarını açıkladı. Sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla eczane borcu olan vatandaşların bu borçlarını kapatacaklarını belirten Yavaş, "İmkansızlıklar kimseyi sağlık hakkından mahrum etmesin diye harekete geçtik. Ankara Eczacı Odası ile yaptığımız protokol kapsamında 3 bine yakın hemşehrimizin aileleriyle beraber ilaca erişimini sağlamak amacıyla eczane borçlarını kapatıyoruz" dedi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel