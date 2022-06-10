Ankara Büyükşehir'den Hayvan Yetiştiricilerine 'Hayvan Besleme' Eğitimi - Haberler

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'te hayvancılığın geliştirilmesi ve üreticilerin bilinçlendirilmesi amacıyla "Besi Hayvanlarında Hayvan Besleme" konusunda eğitim çalışması başlattı. İlk etapta Polatlı Ziraat Odası'nda 23 üreticiye teorik, Tatlıkuyu Mahallesi'ndeki bir besi çiftliğinde ise 15 hayvan yetiştiricisine hayvan besleme konusunda uygulamalı eğitim verildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı kent genelinde hayvancılığın geliştirilmesi, verimin artırılması ve yetiştiricilik konusunda hayvan üreticilerinin bilinçlendirilmesi amacıyla "Besi Hayvanlarında Hayvan Besleme" konusunda eğitim çalışması başlattı.

HEDEF: HAYVAN YETİŞTİRİCİLERİNİN BİLİNÇLENMESİ

Büyükşehir Belediyesi sağladığı eğitim desteği ile Ankara'nın hem kırsal hem de merkez mahallelerindeki yetiştiricilere hayvan besleme yöntemlerini anlatarak bilinçlendirmeyi amaçlıyor.

Kullanılan yemin hangi yöntemlerle hazırlanması gerektiğinden nem içeriğinin nasıl olması gerektiğine, dışkı muayenesinden yem karmalarının püf noktalarına, hayvanların tırnak bakımından ayak yaralanmalarına kadar birçok konuda bilgi verdiklerini belirten Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Uzmanı Veteriner Hekim Dr. Serdar Sızmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yaklaşık 2 senedir sahada Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Hayvan besleme ve sürü sağlığı eğitimlerine yönelik çalışmalar yapıyoruz. Geçtiğimiz hafta Polatlı Ziraat Odası Başkanlığında gerçekleştirdiğimiz besicilik eğitiminin arkasından yine Polatlı'da bir besi işletmesinin içerisinde yem karmadaki püf noktaları ve hayvan beslemedeki püf noktalarını anlattık. Yemin nasıl hazırlandığı, yem hazırlanırken sıralamada nelere dikkat edilmesi gerektiğinden bahsettik. Dışkı muayenesini yaptık. Aynı zamanda teorik eğitimde sığırlarda ayak hastalıklarından bahsetmiştik. Burada ayrıca iki tane ayak hastalığını inceleme şansımız oldu."

HEM TEORİK HEM DE UYGULAMALI EĞİTİMLE BİLGİLER PEKİŞTİRİLİYOR

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde ilk etapta Polatlı Ziraat Odası'nda 23 üreticiye teorik, Tatlıkuyu Mahallesi'ndeki bir besi çiftliğinde ise 15 hayvan yetiştiricisine hayvan besleme konusunda uygulamalı eğitim verildi.

Başkent'te hayvan yetiştiricilerinin ihtiyaç ve taleplerini dikkate almayı sürdüreceklerini vurgulayan ABB Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün, şu açıklamalarda bulundu:

"Yetiştiricilik ile ilgili bir eğitim düzenliyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak üreticilere hem bitkisel hem de hayvancılık üretiminde her türlü desteği sağlamaya ve ellerinden tutmaya çalışıyoruz. Bu dönemdeki sıkıntıların atlatılması için biz Büyükşehir Belediyesi olarak yapabileceğimiz ne varsa yapma gayretindeyiz. Çeşitli eğitim programları düzenliyoruz. Üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

HAYVAN BESLEMEDE YAPILAN YANLIŞLAR ORTADAN KALDIRILACAK

Hem teorik hem de uygulamalı eğitime katılan hayvan yetiştiricileri, hayvan beslemede yaptıkları yanlışları uzmanlardan öğrenme imkanı sağlayan Büyükşehir Belediyesi'ne şu sözlerle teşekkür etti:

-Seyit Han: "Eğitimler çok yararlı oldu, eksiklerimizi tamamladık. Büyükşehir Belediyesine bu imkanları sunduğu için teşekkür ederiz."

-Emin Özsoy: "Hayvancılıkla uğraşıyorum, bu eğitimden çok memnun kaldık. Güzel bilgiler aldık, çok teşekkür ederiz."

-Mehmet Emin: "Çok yararlı bir eğitimdi, faydalı bilgiler aldık. Teşekkür ederiz."

-Sinan Kütük: "Bu eğitimden memnun kaldık. Takıldığımız ve bilmediğimiz konularda bilgi sahibi olduk. Başarılı bir proje olmuş. Eğitimde bilmediğimiz şeyleri öğrendik. Bu eğitimlerin devam etmesini diliyorum."

-Yusuf Temiz: "Bizler için eğitimler faydalı oldu. Sık sık bu eğitimlerin verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Biz geleneksel yöntemlerle dedelerimizden, babalarımızdan gördüğümüz şekilde hayvancılık yapıyoruz. Bu eğitimin bize ciddi anlamda katkısı oldu, eksiklerimizi görmüş olduk."

ANKA / Yerel