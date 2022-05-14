Ankara Büyükşehir'den Başkentli Çiftçiye Sebze Fidesi Desteği - Haberler

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yerli üreticilere bu yıl da sebze fidesi desteğinde bulunacak. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yüzde 75'i hibe yüzde 25'i çiftçi katkı paylı olmak üzere yaklaşık 9,5 milyon sebze fidesi, 16-28 Mayıs 2022 tarihleri arasında 25 ilçenin tamamında Başkentli çiftçilere dağıtılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl yaklaşık 8 milyon sebze fidesi dağıttığı Başkentli çiftçilere bu yıl da yaklaşık 9,5 milyon sebze fidesi (domates, biber ve patlıcan) desteğinde bulunacak. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından 16-28 Mayıs 2022 tarihleri arasında merkezde ve 25 ilçenin tamamında 7 bini aşkın üreticiye sebze fidesi dağıtılacak.

YÜZDE 75'İ HİBE YÜZDE 25'İ ÇİFTÇİ KATKI PAYLI DESTEK

Bu destekle yerli üreticilerin ekonomilerini de rahatlatmayı amaçlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, yüzde 75'i hibe yüzde 25'i ise çiftçi katkı paylı sebze fidesi desteğinde bulunacak.

5 milyon 323 bin 710 adet domates, 3 milyon 972 bin 795 biber, 150 bin 780 patlıcan fidesi olmak üzere toplam 9 milyon 447 bin 285 sebze fidesi yaklaşık 7 bin 50 çiftçiye ulaştırılacak.