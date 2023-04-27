Ankara Büyükşehir'den Başkente Yeni E-Spor Merkezi: Birlik E-Spor Merkezi İçin Çalışmalar Başladı

Başkente yeni bir e-spor merkezi kazandırmak için harekete geçen Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Çankaya Birlik Mahallesi’nde atıl halde bulunan Eğitim Merkezi Binası’nda bakım ve onarım çalışması başlattı. Başkan Mansur Yavaş, “Başkent bilgi çağında değişime öncülük edecek, kararlıyız” dedi.

Başkente yeni bir e-spor merkezi kazandırmak için harekete geçen Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Çankaya Birlik Mahallesi'nde atıl halde bulunan Eğitim Merkezi Binası'nda bakım ve onarım çalışması başlattı. Başkan Mansur Yavaş, "Başkent bilgi çağında değişime öncülük edecek, kararlıyız" dedi.

ABB, atıl halde bulunan arazi, bina ve tesisleri ihtiyaç doğrultusunda yenileyerek Başkentlilerin kullanımına açmaya devam ediyor. Bu çerçevede Çankaya Birlik Mahallesi'nde yıllardır atıl durumda bulunan Eğitim Merkezi Binası'nda ayrıntılı bir bakım onarım çalışması başlatan Büyükşehir Belediyesi, yedi katlı binayı Başkentli gençler için e-spor merkezine dönüştürecek.

Yeni e-spor merkezi için çalışmanın başladığını Twitter hesaplarından duyuran Başkan Yavaş, "Teknolojinin Başkentinde e-spor merkezlerini artırmaya devam ediyoruz. Birlik Mahallesi'ndeki atıl yapıya yeniden hayat veriyor, e-spor merkezine dönüştürüyoruz. Başkent bilgi çağında değişime öncülük edecek, kararlıyız" paylaşımı yaptı.

DİJİTAL DÜNYA TUTKUNLARINA HİZMET VERECEK

Çubuk ilçesine 1000 metrekarelik alan üzerine kurulu bir e-spor merkezi kazandıran Büyükşehir Belediyesi, Ankara'nın ikinci e-spor merkezini de Birlik Mahallesi'ne kazandıracak. Kentin modern ve teknolojik açıdan en donanımlı e-spor merkezlerinden biri olması planlanan tesis, dijital dünya tutkunlarına hizmet verecek.

ULUSAL VE ULUSLARASI TURNUVALARDA KULLANILACAK

Toplam 5 bin 395 metrekare alan üzerine kurulu e-spor merkezinde; 25 oyuncu kapasiteli bireysel oyun salonu, 4 adet 5 oyuncu kapasiteli grup çalışma odası, 86 kullanıcı kapasiteli çok amaçlı salon, 72 kullanıcı kapasiteli oyun müsabaka salonu, canlı yayın stüdyosu ve kafeteryanın yer alması planlanıyor. Modern tasarıma sahip olacak binada birçok teknolojik etkinlikle birlikte amatör ya da profesyonel e-spor oyuncuları düzenlenen ulusal ve uluslararası turnuvalara da katılabilecek.