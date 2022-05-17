Ankara Büyükşehir'den 19 Mayıs İçin Coşkulu Kutlama Programı - Haberler

ANKARA (ANKA) -

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için birbirinden özel programlar hazırladı. ABB, Gençlik Haftası kapsamında tiyatrodan konsere, spor müsabakalarından doğa yürüyüşlerine kadar birçok etkinlikle Başkent'te bayram coşkusunu yaşatacak. Ünlü sanatçı Melek Mosso'nun 18 Mayıs'ta, Edis'in ise 19 Mayıs'ta vereceği konser tüm Başkentlilere açık olacak. 19 Mayıs'ta EGO Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yaktığı özgürlük ve bağımsızlık ateşinin 103. yıl dönümü nedeniyle 14-27 Mayıs 2022 tarihleri arasında bir dizi kutlama etkinliğine ev sahipliği yapacak.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında tiyatrodan konsere, halk oyunlarından seğmen gösterilerine, karate ve bowling turnuvasından doğa yürüyüşüne kadar birçok etkinlik hafta boyunca Başkentlilere açık olacak.

Başkent'te EGO otobüsleri, metro, teleferik ve ANKARAY da 19 Mayıs Perşembe günü ücretsiz hizmet verecek.

BAYRAM COŞKUSU ZİRVEYE ÇIKACAK

Zabıta Daire Başkanlığı ve Ankara Kulübü Derneği 19 Mayıs'ta saat 15.00'te Güvenpark'ta seğmen gösterisi düzenleyecek. Gençlik ve Spor Hizmetler Daire Başkanlığı, Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı, BelPa AŞ ve Ankara Kent Konseyi (AKK) iş birliği yaparak Gençlik Haftası'na özel renkli etkinlikler düzenleyecek. Ankara Hızlı Tren Garı'nda ayrıca AKK'nin de katkılarıyla 103 genç sanatçının katıldığı 19 Mayıs Sergisi ve Caz Konseri Başkentlilerle buluşacak.

Aile Yaşam Merkezi üyesi gençler ve çocuklar arasında karate, bowling, judo, boks, yüzme, jimnastik alanlarında turnuvaların düzenleneceği Başkent'te sağlıklı yaşam aktiviteleri de yapılacak. Başkentliler, Kurtboğazı Barajı ile Karagöl Mesire Alanı'nda doğa yürüyüşüne katılacak.

BAŞKENT'TE MELEK MOSSO VE EDİS RÜZGARI ESECEK

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda vatandaşlara bayram sevincini doyasıya yaşatmak için ünlü sanatçıları Başkent'te ağırlayacak.

Aysel Yakupoğlu'nun 16 Mayıs'ta verdiği konserin ardından Pilli Bebek, Melek Mosso ve Edis'in konser vereceği Ankara'da, ABB tarafından hazırlanan etkinlik takvimi ise şöyle:

-17 Mayıs 2022 saat 18.00 Anıt Park- Gençler Sahnede Başkent Gençlik Şenliği

-17 Mayıs 2022 saat 20.00 Batıkent Vedat Dolakay Parkı-'Pilli Bebek' konseri

-18 Mayıs 2022 saat 20.00 Altınpark- 'Melek Mosso' konseri

-19 Mayıs 2022 saat 20.00 Gençlik Parkı- 'Edis' konseri

-21 Mayıs 2022 saat 10.30 Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi Bowling Turnuvası

-21 Mayıs 2022 saat 10.00 Kurtboğazı Barajı Doğa Yürüyüşü

Aile Yaşam Merkezleri ve Gençlik Merkezleri tarafından hazırlanan çeşitli etkinliklerle de gençler hem birbiriyle kaynaşacak hem de çeşitli etkinliklerle bayram coşkusunu paylaşacak.