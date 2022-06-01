Ankara Büyükşehir'de Öncelik Güvenlik: Emniyet'ten Aşti Bugsaş Güvenlik Personeline Eğitim - Haberler

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü 'Özel Güvenlik Mesleki Geliştirme' eğitim programı kapsamında BUGSAŞ Genel Müdürlüğü bünyesinde AŞTİ'de görevli 187 özel güvenlik personeline, motivasyon, teknik bilgi ve becerilerinin güçlendirilmesi amacıyla eğitim verildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi hizmet kalitesini artırmak amacıyla eğitim çalışmalarına ağırlık vermeyi sürdürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 'Özel Güvenlik Mesleki Geliştirme' eğitim programı kapsamında AŞTİ'de görevli 187 BUGSAŞ güvenlik personeline eğitim verildi.

6 GÜNLÜK ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİMİ

Özel güvenlik personelinin teknik bilgi ve becerilerinin güçlendirilmesi, motivasyonunun artırılması amacıyla düzenlenen eğitim, 24-30 Mayıs 2022 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

BUGSAŞ güvenlik personeline; Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Dairesi 1. Sınıf Emniyet Müdürleri Adnan Yeşilay, İbrahim Üney, Gökalp Şener ve Ahmet Sula ile programcı Melek Arslan tarafından 6 gün boyunca özel güvenlik hukuku, şüpheli kişi, paket ve araçlara karşı yaklaşım tarzı, öfke kontrolü ve stres yönetimi, etkili iletişim, güvenlik sistemleri ve cihazları konularında eğitim verildi.

KOÇ: "CUMHURİYETİMİZİN BAŞKENTİ'NDE EN İYİ HİZMETİ SUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Eğitimin son gününe BUGSAŞ Genel Müdürü Metin Alkaya ile katılan BUGSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç AŞTİ'de hem fiziki hem de entelektüel bir değişimin yaşandığına dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"2 yılı aşkın zamandır AŞTİ'de ciddi değişim süreci yaşıyoruz. Tadilat çalışmaları devam ediyor. Çatıdaki güneş enerjisi sistemine kadar dönüşümü bu yıl sonuna kadar bitirmeye çalışacağız. Aynı zamanda entelektüel dönüşümle hem kendi personelimize hem esnafa ve hem de taksi şoförlerine yönelik bir dizi eğitim programları sürdürüyoruz. İl Emniyet Müdürlüğünün özel güvenlik hocalarının şahsında Emniyet Genel Müdürlüğümüze, Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüze teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyorum. Onlardan öğrenilen bilgilerle personelimizin bunu sahaya yansıtmalarını ve mevzuatın içine Mansur Yavaş belediyeciliği anlayışını da ekleyerek Ankara'mıza, gelen giden yolculara Cumhuriyetimizin Başkenti'nde en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğine inanıyorum."

1. Sınıf Emniyet Müdürü ve Başmüfettiş Adnan Yeşilay da güvenlik eğitiminde her zaman ABB ile iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bizim amacımız kamu güvenliğini tamamlayıcı görev yapan özel güvenlik görevlisi arkadaşların aidiyet duygularını geliştirirken özellikle hukuk bilgilerini, etkili iletişim ve beden dili, stres yönetimini pekiştirmek. Uzman arkadaşlarımız tarafından verilen eğitimlerde ayrıca güvenlik personelimizi hem hukuki hem de iletişim becerileri açısından etkili ve yetkili hale getirerek kamu güvenliğini sağlamayı amaçlıyoruz. AŞTİ'yi çok önemsiyoruz ve AŞTİ'de yaptığımız tüm eğitim faaliyetlerine ve bütün denetlemelere ayrı bir önem veriyoruz. Türkiye'nin kalbinde 200'e yakın güvenlik görevlisi var ve on binlerce yolcumuza hizmet veriyor. Her zaman iş birliği halinde olacağız."

ANKA / Yerel