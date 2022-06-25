Ankara Büyükşehir Belmek Kursiyerlerinden 'Yıl  Sonu Karma Sergisi'

Ankara Büyükşehir Belediyesi Beceri ve Meslek Edindirme Kurslarında (BELMEK) eğitim gören kursiyerlerin yıl boyunca hazırladıkları el emeği göz nuru eserleri görücüye çıktı. Başkan Mansur Yavaş'ın da ziyaret ettiği Altınpark ANFA-A Salonunda sergilenen eserler, 25 Haziran – 3 Temmuz 2022 tarihleri arasında gezilebilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Beceri ve Meslek Edindirme Kurslarında (BELMEK) eğitim gören kursiyerlerin yıl boyunca hazırladıkları el emeği göz nuru eserler "Karma Yıl Sonu Sergisi" ile görücüye çıktı.

2021-2022 yılı eğitim-öğretim yılında kursiyerler tarafından hazırlanan binlerce ürünün yer aldığı sergi, Altınpark ANFA-A Sergi Salonunda 3 Temmuz 2022 tarihine kadar ziyarete açık olacak.

59 KURS MERKEZİNDEN 31 BRANŞTA HAZIRLANAN ÜRÜNLERİ BAŞKAN YAVAŞ DA İNCELEDİ

Sergi açılışına katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, geleneksel el sanatları örneklerinin de yer aldığı sergiyi gezerek ürünleri tek tek inceldi. BELMEK Kursiyerleri günün anısına ABB Başkanı Mansur Yavaş'a kendi elleriyle ürettikleri ürünleri hediye ettiler.

Bir yılın emeğinin sergilendiği Karma Yıl Sonu Sergisi'ne tüm Başkentlileri davet eden Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ali Bozkurt, şu bilgileri verdi:

"Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün hazırlamış olduğu modeller çerçevesinde kadınlarımıza hiçbir ücret ödemeden kendi tercihlerine göre kurslar veriyoruz. Ankara ve ilçelerindeki kadınlarımız bu meslekleri öğreniyorlar. Bu yaptıkları ürünleri de satarak aile bütçesine katkıda bulunuyorlar. Ankara Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarında bu sene öğrenim gören 12 bin kursiyerimizin, yaz kurslarımızda da 8 bin kursiyerimizin yıl içinde ürettikleri ürünlerden oluşan bir karma sergiyi açmış bulunuyoruz. Bu sergide 59 kurs merkezimizde 31 ana başlıkta üretilen tamamı kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel kültür değerlerimize ait ürünler var. Bir hafta boyunca Ankaralıların beğenisine sunacağız. Ben Ankaralıların bu sergiyi mutlaka görmelerini tavsiye ediyorum."

GELENEKSEL SERGİ BU YIL DA ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR

Serginin açılışına, ABB bürokratları, çok sayıda vatandaş ve kursiyerler katılırken; Ankara Kent Orkestrası'nın mini konseri ile FOMGET Seymen Ekibinin gösterisi sergiye renk kattı.

Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarının örneklerinin bulunduğu Yıl Sonu Karma Sergisi'nde; Makine Nakışı, El Nakışı, Sim Sırma, İğne Oyası, Şiş Dantel, Tel Kırma, Dantel Anglez, Giyim, Mefruşat, Patchwork, Trikotaj, Yorganlama, Ahşap Boyama, Kumaş Boyama, İpek Pentur, Tezhip-Hat, Minyatür, Ebru, Çini, Seramik, Mozaik, Rölyef, Ahşap Rölyef, Taş Bebek, Takı Tasarımı, Gümüş İşlemeciliği, Turistlik El Sanatları, Ev Ekonomisi-Yemek, Resim, Kilim, El Örgücülüğü binlerce ürün sergilenmeye başlandı.

Beceri ve Meslek Edindirme Kurslarından eğitim alan kursiyerler ve eğitmenler bir yılın emeğinin görücüye çıkmasından dolayı heyecanlı ve mutlu olduklarını belirterek düşüncelerini şu sözlerle dile getirdiler:

-Serap Akansel: "Yıllardır BELMEK Kurslarına geliyorum. Çok keyif alıyorum. emekli olduktan sonra kursları gitmenin çok büyük bir terapi olduğunu gördüm. Aynı zamanda çok güzel çevre ediniyorsunuz, arkadaşlıklar ve dostluklar kuruyorsunuz. El sanatları ile ilgili hiç bilmediğiniz deneyimlemediğiniz işleri yapıyor ve öğreniyorsunuz. İstenirse profesyonel anlamda bile bir işe dönüştürülebilecek nitelikte eğitim alıyorsunuz."

-Şerife Erdoğan: "28 yıldır BELMEK Kursunda öğretmenim. Şiş, dantel, dantel anglez, makrome branşlarında usta öğreticiyim. 1 yıl boyunca kursiyerlerimizin el emeği, göz nuru eserleri sergileniyor. Tüm eserleri çok beğendim kursiyerlerimizin ellerine sağlık."

-Özlem Emine Çağlar: "Kültür Bakanlığında çini sanatçısıyım. Aynı zamanda 12 yıldır da Büyükşehir Belediyesi BELMEK'te öğretmenlik yapıyorum. Kursiyerlerimizle birlikte her yıl birbirinden güzel el emeği, göz nuru eserler üretiyoruz. Orta Asya'dan günümüze kadar gelen çini sanatını farklı tasarımlarla icra ediyoruz. Genel olarak tabii ki hepsi birbirinden güzel ve kıymetli eserler. Tüm öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin hepsinin ellerine sağlık."

-Fatma Demir: "Giyim öğretmeniyim. Sincan bölgesinde çalışıyorum. Bir yıl boyunca çalıştığımız ürünlerin sergisindeyiz. Bugün öğrencilerimizin işlerini getirdik. Diğer arkadaşlarımızın da el emeği göz nuru ürünlerinin gayet güzel olduğunu görüyoruz."

ANKA / Yerel