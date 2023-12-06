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Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardım Programı İle İsınma Desteğine Devam Ediyor

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardım alan ailelere yaptığı ısınma desteğine bu yıl da devam ediyor. Soba kullanan 25 bin aileye kömür desteği, doğal gaz kullanan 153 bin 654 aileye ise doğal gaz desteği sağlanacak. Toplamda 230 milyon 481 bin TL'lik destek verilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), sosyal yardım alan vatandaşların başkent kartlarına kömür ve doğal gaz desteğinin ilk ödemesini yatırdı. Isınma şekli soba olan 25 bin aileye toplam 144 milyon 720 bin TL kömür desteği ve ısınma şekli doğal gaz olan 153 bin 654 aileye ise 76 milyon 827 bin TL tutarındaki doğal gaz desteğinin ilk ödemesi başkent kartlara yapıldı. 3 ay boyunca toplam 230 milyon 481 bin TL'lik destek verilmesi öngörülüyor. Aylık 500 TL olarak hazırlanan ısınma desteği aralık, ocak ve şubat aylarını kapsıyor.

ABB, sosyal yardım alan ailelere yaptığı ısınma desteğine bu yıl da devam ediyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, ısınma şekli soba olan 25 bin aileye toplam 144 milyon 720 bin TL kömür desteği ödemesinin ardından, ısınma şekli doğal gaz olan 153 bin 654 aileye ise 76 milyon 827 bin TL tutarındaki doğal gaz desteğinin ilk ödemesini başkent kartlarına yatırdı. 3 ay boyunca toplam 230 milyon 481 bin TL'lik destek verilmesi öngörülüyor. Aylık 500 TL olarak hazırlanan ısınma desteği aralık, ocak ve şubat aylarını kapsıyor.

Kaynak: ANKA / Yerel

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