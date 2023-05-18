Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 'Çocuk Hakları Seminerleri' Devam Ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi iş birliği ile başlatılan ‘Çocuk Hakları Seminerleri’nin ikincisi, Altındağ Çocuk Kulübü’nde düzenlendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi iş birliği ile başlatılan 'Çocuk Hakları Seminerleri'nin ikincisi, Altındağ Çocuk Kulübü'nde düzenlendi.

ABB'nin Çocuk Kulüpleri'ne üye öğrencilerin çocuk haklarına yönelik bilgilendirilmeleri amacıyla başlatılan 'Çocuk Hakları Seminerleri', Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi'nin uzman avukatlarının sunumuyla yürütülüyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Çocuk Kulüpleri üyelerine yönelik düzenlenen seminerlerin sonuncusu Altındağ Çocuk Kulübü'nde yapıldı.

Toplam üç seminerin kaldığını belirten ABB Çocuk Hizmetleri Şube Koordinatörü Tuğba Nagehan Turpçu, konuyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Programımızı Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi ile birlikte düzenliyoruz. Ankara Barosu'ndan avukatlar, çocuk hakları ile ilgili bilgilendirme yapıyorlar. İki oturum şeklinde gerçekleşiyor. Birinci oturumda Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi anlatılıyor. İkinci oturumda da çocuklarımızın dijital hakları nelerdir, dijital mahremiyet nedir, bunlardan bahsediliyor. Çocukların hem kendi haklarıyla ilgili bilgi sahibi olmalarını istiyoruz hem de internet ortamında bulundukları için dijital haklarıyla ilgili de bilgilendirilmelerini istiyoruz."