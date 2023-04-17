Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Ego Otobüslerine Bisiklet Taşıma Aparatı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) EGO Genel Müdürlüğü, ‘SMART Ankara’ projesi kapsamında sürdürülebilir ulaşımı desteklemek ve bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için 480 adet EGO otobüsüne bisiklet taşıma aparatı monte etti. Bisikletli yolcuların diğer ulaşım araçları ile entegrasyonunu sağlamak amacıyla saha operasyonlarında kullanmak üzere 2 adet panelvan araç alınırken, 34 adet metro istasyonuna da bin 290 metre bisiklet rampası montajı yapıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) EGO Genel Müdürlüğü, 'SMART Ankara' projesi kapsamında sürdürülebilir ulaşımı desteklemek ve bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için 480 adet EGO otobüsüne bisiklet taşıma aparatı monte etti. Bisikletli yolcuların diğer ulaşım araçları ile entegrasyonunu sağlamak amacıyla saha operasyonlarında kullanmak üzere 2 adet panelvan araç alınırken, 34 adet metro istasyonuna da bin 290 metre bisiklet rampası montajı yapıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi çevreci ve sürdürülebilir ulaşımı desteklemek için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. EGO Genel Müdürlüğü'nce, Avrupa Birliği ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen 'SMART Ankara' projesi çerçevesinde, kent genelinde bisiklet kullanımı yaygınlaştırmak ve toplu ulaşıma entegrasyonu sağlamak amacıyla 480 adet EGO otobüsüne bisiklet taşıma aparatı takıldı.

Smart Ankara kapsamında bir projenin daha tamamlanarak hayata geçirildiğini belirten EGO Genel Müdür Yardımcısı Zafer Tekbudak, yürütülen çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

"EGO Genel Müdürlüğü olarak Ankara'da sürdürülebilir ulaşımın mümkün kılınarak uzun vadeli bir vizyon ve stratejiye dayanan bir ulaşım planının oluşturulabilmesi ve şehrin diğer ulaşım modlarına da entegrasyonunu sağlayabilmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Smart Ankara için Ekipman Temini Projesi 15.08.2022 tarihine başlatılmış olup sözleşme kapsamında 480 adet otobüse bisiklet taşıma aparatı imalatı ve montajının yapılması yer alıyor. Bu kapsamda filomuzda bulunan 480 adet otobüsümüzün ön kısmına çift taşıyıcılı bisiklet taşıma aparatı montajı yaparak vatandaşımızın kullanımına sunduk. Şahsi bisikletleriyle yolculuk yapmak isteyen vatandaşlarımız kullanım talimatı doğrultusunda bisikletini aparata yerleştirdikten sonra yolculuğuna devam edebilecek."

EGO OTOBÜS ŞOFÖRLERİNE APARATLAR HAKKINDA EĞİTİM

Proje kapsamında saha operasyonlarında kullanılmak üzere 2 adet panelvan araç alınırken 34 adet metro istasyonuna da bin 290 metre bisiklet rampası montajı yapıldı. Otobüslere takılan aparatlar hakkında EGO şoförlerine proje ekibi tarafından eğitimler verilirken vatandaşlar da aparat sistemini nasıl kullanacaklarına dair bilgilendirme notlarını otobüslerin ön tarafına yapıştırılan kare kodlardan görsel ve yazılı olarak öğreniyor.