Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Depremzede Esnafa Destek: 'Malatya Dayanışma Günleri' Başladı

Depremden etkilenen vatandaşlara desteklerini sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, şimdi de ANFA Altınpark Fuar Alanı’nda Malatya esnafını ağırlıyor. 13-20 Nisan 2023 tarihleri arasında ziyarete açık olacak olan ‘Malatya Dayanışma Günleri’, depremzede esnafa destek olmak isteyen Ankaralılar'ın yoğun ilgisiyle başladı.

Depremden etkilenen vatandaşlara desteklerini sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, şimdi de ANFA Altınpark Fuar Alanı'nda Malatya esnafını ağırlıyor. 13-20 Nisan 2023 tarihleri arasında ziyarete açık olacak olan 'Malatya Dayanışma Günleri', depremzede esnafa destek olmak isteyen Ankaralılar'ın yoğun ilgisiyle başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, depremden zarar gören esnaflara destek olmaya devam ediyor.

Depremden etkilenen Malatya esnafına destek olmak için harekete geçen Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Malatya Dayanışma Günleri', ANFA Altınpark Fuar Alanı'nda ziyarete açıldı.

BÜYÜKŞEHİR İLE MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI EL ELE

Daha önce Kahramanmaraş esnafını misafir eden ABB ANFA Altınpark Fuar Alanı, şimdi de Malatya Dayanışma Günleri'ne ev sahipliği yapıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında açılan dayanışma günleri; 13-20 Nisan 2023 tarihleri arasında 11.00 ile 23.45 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

MALATYA'DAN 100 ESNAF STANT AÇTI

Ramazan Bayramı öncesi başlayan Malatya Dayanışma Günleri'nde bölgeden gelen 100 esnaf, ürünlerini Başkentliler'le buluşturuyor. Fuarda stant açan esnaf ve alışverişe gelen vatandaşlar düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

-Hanifi Fırat: "İş yerimiz yıkıldığı için buradayım. Sağ olsunlar bizleri Ankara'da misafir ediyorlar. Bize böyle bir imkan sundukları için teşekkür ederim."

-Burak Tomo: "Bizi burada ağırladığı için, bu zor günümüzde yanımızda olduğu için Mansur Başkan'a teşekkür ediyoruz. Tüm Ankara halkını fuara bekliyoruz."

-Fatma Fırat: "Vatandaş olarak duydum geldim. Büyükşehire bu imkanı verdiği için teşekkür ederim, çok gurur duyduk. Sahip çıkmak için geldik."

-Arif Dündar: "Buradaki esnafa çok katkısı oldu. Esnafların çoğunun iş yerleri çöktü. Bu fuar alanı bulunmaz bir fırsat oldu."

-Tuğrul Sarıhan: "Ankaralılara hizmet için geldik. Biz 1,5 aydır boşta insanlarız. Sağ olsun Mansur Başkan Kahramanmaraş Fuarı yaptı şimdi de Malatya için yapıyor. Gönülden teşekkür ediyorum. Bir iş imkanı sundu bize."

-Dilan Ateş Doğan: "Bizi unutmadığı ve bizi hatırladığı için öncelikle Büyükşehire teşekkür ediyorum. İlk kez fuara katılıyorum ürünlerimi satıyorum."

-Aysel Altıkulaç: "Deprem döneminde geldi bizi Malatya'da ziyaret etti. Biz de kendi el emeklerimizi burada satışa sunuyoruz. Kooperatif olarak arkadaşlarımızın ürünlerini aldık, geldik. Bir depremzede olarak bizi destekledikleri için sağ olsun var olsunlar."

-Onur Şener: "Esnafı depremden beri bu kadar mutlu görmemiştim. İyi hissediyoruz, bize moral oldu. Teşekkür ediyoruz."

-Merdıvan Erdem: "Depremde iş yerimiz yıkıldı. Bir depremzedeye yardım vermek ayrı bir şeydir ama bir esnafa yer açıp onuruyla para kazandırmak ayrı bir şeydir. Bundan dolayı çok teşekkür ediyorum ve Ankaralıları fuara bekliyorum."

-Ayşe Uzunkayış: "Depremin ardından bu vesileyle toparlanmaya başladık. Biz kadın kooperatifiyiz. Elimizdeki kalan ürünlerle buraya geldik. Bizim için umut oldu, moral oldu. Yeniden toparlanıp ayağa kalkmamız için vesile oldu. Çok teşekkür ederim."