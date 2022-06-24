Ankara Büyükşehir Belediyesi, Marmaris'te devam eden yangına 14 araç ve 32 personel ekip gönderdi - Haberler

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Marmaris'te devam eden yangına 14 araç ve 32 personel ekip gönderdi

İhlas Haber Ajansı - Oğuzhan Halil Özbek - Yerel
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Marmaris'te devam eden yangına 14 araç ve 32 personel ekip gönderdi Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Marmaris'te devam eden yangına 14 araç ve 32 personel gönderdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Marmaris'te devam eden yangına 14 araç ve 32 personel ekip gönderdi

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Marmaris'te devam eden yangına 14 araç ve 32 personel gönderdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Marmaris'te devam eden yangına 14 araç ve 32 personel gönderdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş yaptığı paylaşımda, "14 araç ve 32 mesai arkadaşımızdan oluşan ekibimiz yangına müdahale için Marmaris'e doğru yola çıktı. Ekiplerimiz sahada, bizler de dualarımızla yanındayız" ifadelerini kullandı.

İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Halil Özbek - Yerel

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