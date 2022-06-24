Haberler ›› yerel ›› Ankara Büyükşehir Belediyesi, Marmaris'te devam eden yangına 14 araç ve 32 personel ekip gönderdi - Haberler

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