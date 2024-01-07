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Ankara Büyükşehir Belediyesi Emeklilere Destek Ödemesi Yaptı

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, 22 bin 567 emekli için beşinci kez biner TL destek ödemesi gerçekleştirdi. Emeklilerin Başkent kartlarına biner TL'lik destek ödemesinin yanı sıra 400 TL et desteği ve 500 TL doğal gaz desteği de yatırıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 22 bin 567 emekli için beşinci kez biner TL destek ödemesi gerçekleştirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi emeklilere yönelik yardımlarına devam ediyor. Belediye 22 bin 567 emekli için beşinci kez destek ödemesi gerçekleştirildi. Emeklilerin Başkent kartlarına biner TL'lik destek ödemesinin yanı sıra 400 TL et desteği ve 500 TL doğal gaz desteği de yatırıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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