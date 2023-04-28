Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi Üyeleri Trafik Polisi Oldu, Kızılay'da Denetime Çıktı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Çocuk Meclisi'nin 27. Dönem üyeleri trafik polisi oldu. Yanlarında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden görevli polislerle Kızılay'daki trafiği denetleyen küçük trafik polisleri, sürücü ve yayalara trafik kurallarını hatırlattı.

ABB ve Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi iş birliğiyle hayata geçirilen 'Trafik Dedektifler' uygulamasında Çocuk Meclisi 27. Dönem üyelerine uygulamalı trafik eğitimi verildi. Trafik polislerinin önce teorik eğitim verdiği 20 minik trafik polisi, öğrendikleri bilgileri polisler eşliğinde Kızılay'da uygulamaya döktü.

HEM SÜRÜCÜLER HEM DE YAYALAR DENETLEDİLER

Küçük trafik polisleri, sürücü ve yayalara trafik kurallarını hatırlatarak farkındalık oluşturdu. Araçları tek tek durduran Başkentli çocuklar, emniyet kemeri takmayan sürücüleri uyardı, ellerindeki trafik kartlarını sürücülere göstererek sorular sordu. Soruları doğru yanıtlayan sürücülere ise minik hediyeler verildi. Çocuklar, yayalara da kırmızı ışık yanarken kaldırımda beklemeleri, yolun karşısına geçerken ok işaretlerine dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Kızılay trafiğinde denetim yapan Çocuk Meclisi üyelerinden bazıları, şunları söyledi:

-Hüsna Nazlı Erdinç: "Trafikte birçok insan kurallara uymuyor. Biz bugün bu kurallara uymayan insanları trafik hakkında bilgilendiriyoruz. Bunu yaparken çok eğleniyorum. Kuralsız bir hayat düzensiz olur. Kuralları insanlara hatırlatmak çok önemli bir görev olduğu için mutluyum ve gurur duyuyorum kendimle. Umarım birçok insan bizim sayemizde trafik kurallarını hatırlamış olur."

-Tunahan Benli: "Çocuk Meclisi olarak bugün insanları denetliyoruz. Sorular soruyoruz ve kurallarla yasakları hatırlatıyoruz."