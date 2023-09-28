Ankara Büyükşehir Belediyesi Beypazarı E-Spor Merkezi Açıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çubuk’tan sonra Beypazarı’na e-spor merkezi kazandırdı. 280 metrekare alan üzerine kurulu merkezde; turnuva salonu, oyun odası, oyun konsolu odası, sanal gerçeklik alanı ve e-spor antrenmanları için kullanılacak 3 tane boot-campde yer alıyor. E-spor aktivitelerine katılmak isteyen oyun tutkunları, merkezdeki ekipmanları ücretsiz olarak kullanabilecek. Çubuk ve Beypazarı e-spor merkezinden yararlanmak isteyen gençler; https://espor.ankara.bel.tr/ adresi üzerinden randevu oluşturarak başvuru yapabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çubuk'tan sonra Beypazarı'na e-spor merkezi kazandırdı. 280 metrekare alan üzerine kurulu merkezde; turnuva salonu, oyun odası, oyun konsolu odası, sanal gerçeklik alanı ve e-spor antrenmanları için kullanılacak 3 tane boot-campde yer alıyor. E-spor aktivitelerine katılmak isteyen oyun tutkunları, merkezdeki ekipmanları ücretsiz olarak kullanabilecek. Çubuk ve Beypazarı e-spor merkezinden yararlanmak isteyen gençler; https://espor.ankara.bel.tr/ adresi üzerinden randevu oluşturarak başvuru yapabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentli gençlere hızla büyüyen dijital dünya teknolojilerini yakından takip edebilmelerini ve kendilerini geliştirerek proje üretmelerini sağlamak amacıyla destek olmayı sürdürüyor.

Beypazarı'nda profesyonel oyuncuların yetiştirileceği, ulusal ve uluslararası turnuvaların düzenleneceği yeni bir 'e-spor merkezi' Çubuk'tan sonra ikincisi Beypazarı'nda açıldı.

YAVAŞ: "ÇALIŞMALARIMIZ HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR"

Beypazarı E-Spor Merkezi'nin açıldığını sosyal medya hesaplarından duyuran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Dijital dünyayı gençlerimizin ayaklarına seriyor, kendilerini geliştirmelerini ve proje üretmelerini sağlıyoruz. Çubuk'tan sonra Beypazarı'na da yeni bir e-spor merkezi kazandırdık. Mamak, Eryaman ve Birlik Mahallesi'nde ise çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Başvuru için: https://espor.ankara.bel.tr/" ifadelerini kullandı.

OYUN TUTKUNLARI BEYPAZARI'NDA TOPLANIYOR

Beypazarı Aile Yaşam Merkezi'nde açılan ve dijital dünyanın kapılarının gençlere aralandığı 280 metrekare alana sahip merkezde; 140 metrekarelik turnuva salonu, oyun konsolu, sanal gerçeklik alanı ve 5'er bilgisayardan oluşan takımların e-spor antrenmanları için hazırlanmış 3 adet boot-camp yer alıyor. 2 oyun konsolundan oluşan bir oda ve bir adet sanal gerçeklik alanı da gençleri bekliyor.

Oyun tutkunlarını tek çatı altında toplayan ve e-sporcuların beklenti ve ihtiyaçlarına göre tasarlanan merkez, yüksek hızlı internet ile her türlü donanım ücretsiz olarak kullanılabilecek.

E-SPOR ALANINDA KENDİNİ GELİŞTİRMEK İSTEYENLERE ÜCRETSİZ EĞİTİM

Eğitimde fırsat eşitliği kapsamında, kendini e-spor alanında geliştirmek isteyen gençler için akademi takımları kurularak eğitimler verilecek. Merkezde düzenlenecek olan e-spor turnuvalarının yanı sıra, farklı turnuvalara katılmak isteyen oyunseverler, hem bireysel hem de takımları ile oyun bilgisayarlarını ve ekipmanlarından faydalanabilecek.

Çubuk ve Beypazarı e-spor merkezinden yararlanmak isteyenler, https://espor.ankara.bel.tr/ adresi üzerinden randevu alarak başvuru yapabilecek.

BEYPAZARI'NIN TEKNOLOJİ MERKEZİ

E-spor merkezinin açılışına; ABB Genel Sekreteri Reşit Serhat Taşkınsu, E-Spor Genel Koordinatörü ve İnovatif Teknoloji ve Bilim AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Tanju Kara, Bilgi İşlem Daire Başkanı Gökhan Özcan'da katıldı.

ABB Genel Sekreteri Taşkınsu yaptığı açılış konuşmasında şunları söyledi:

"Ankara Büyükşehir Belediyemiz olarak bugün e-spor merkezimizin açılmasıyla bir araya geldik. E-spor tutkunlarına turnuvalara katılmaları için imkan sağlayacak, fırsat eşitliği sağlayacak. Burada 250 metrekare alanda kurulan e-spor merkezimizin 3 tane antrenman hocası var. 3 tane antrenman odası var. Sanal gerçeklik imkanı da sunuluyor. Benzer yeri daha önce Elvanket'te, Mamak'ta ve Çubuk'ta açılışını yaptık diğer yerlerde açılmak üzere. Dikmen Vadisi'nde Kuluçka Merkezinde eğitim imkanı da sağlıyoruz yenilerini de ekleyeceğiz."

Beypazarı e-spor merkezine oyun oynamaya gelen gençler, sevinçlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Mahmut Can Ulu: "Beypazarı gibi küçük bir yerde böyle bir yerin olmasını istiyordum. İlgi alanımın olduğu bir yer olduğu içi mutluyum. Okula gitmediğim zamanlarda buraya geleceğim. Çubuk'tan sonra Beypazarı'nda da açılması çok iyi oldu. Açılışta çok eğlenceliydi. Turnuvalara katılmayı düşünüyordum oyunlarda. Çok güzel oldu burası. Büyükşehir Belediyesine katkılarından dolayı teşekkür ediyorum."

-Selda Keleşoğlu: "Oyun oynamayı çok seviyorum. Böyle bir yer beklemiyordum. Çok sevindim iyi oldu. Boş zamanlarımda gelebileceğim. Oyun oynamayı çok seviyorum. Buranın açılmasına sevindim."

-Efe Doruk Çobanoğlu: "Çok mutluyum böyle bir ortamda bulunmaktan. Çok ta heyecanlıyız. Burada açılması bize sürpriz oldu."