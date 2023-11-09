Ankara Büyükşehir Belediyesi, Atatürk ve Şehitler İçin Mevlit Okutacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 10 Kasım 2023 günü Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerin anısına merkez ilçelerdeki camilerde mevlit okutup lokma dağıtacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, vefatının 85. yılında, vatanın özgürlük mücadelesinde büyük fedakarlıklar gösteren, gönüllerde ölümsüzleşen Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, silah arkadaşlarının ve tüm şehitlerin manevi hatıralarını yaşatmak için çeşitli anma etkinlikleri düzenleyecek.

Bu anlamlı günde, merkez ilçelerde bulunan 5 camide mevlit okutulacak ve lokma ikramında bulunulacak.

YAVAŞ'TAN DAVET

Mevlid-i Şerif programını sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım ile duyuran ve tüm Başkentlileri davet eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimiz adına 10 Kasım günü saat 12.00'da Ankara genelindeki beş camide Mevlidi Şerif okutulacak ve lokma ikramı yapılacaktır. Tüm hemşehrilerimiz davetlidir. Başta Atamız olmak üzere tüm kahramanlarımızın ruhları şad, mekanları cennet olsun."

Atatürk'ün ölümünün 85. yılı dolayısıyla düzenlenecek program şöyle:

-Hacı Bayram-ı Veli Cami: 10 Kasım saat 12.00

-Kocatepe Cami: 10 Kasım 12.00

-Melike Hatun Cami: 10 Kasım 12.00

-Eryaman Altay Cami: 10 Kasım 12.00

-Sincan Organize Sanayi Merkez Cami: 10 Kasım 12.00