Ankara Büyükşehir Belediyesi Arıcılık Akademisi'nde dersler yeniden başlıyor - Haberler

Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB), Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve Merkez Arıcılık Birliği ile Arıcılık Akademisi'nde verilen derslerin 23 Mayıs'tan itibaren yeniden başlayacağı bildirildi.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, yerli üreticilere sağladığı desteklerle hem kent ekonomisini canlandırmayı hem de üretimi teşvik etmeyi amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, bal üretimini artırmak için de harekete geçti.

Arı yetiştiricilerinin, daha kaliteli bal üretmesi için eğitim desteği de sağlayan belediye, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve Merkez Arıcılık Birliği ile yaptığı protokol kapsamında Arıcılık Akademisi kurdu.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından geçen yıl ilki düzenlenen ücretsiz arıcılık eğitimlerinin, gelen yoğun talep nedeniyle bu yıl yeniden başlayacağı bildirildi.

Dersler, 23 Mayıs'tan itibaren uzmanlar eşliğinde verilecek.

Teorik ve uygulamalı verilecek arıcılık eğitimi için yaklaşık 200 kişi başvuruda bulunurken, dersler bu yıl 10.00-16.45 saatleri arasında yapılacak.

Arıcılık dersleri, 23 Mayıs'ta Beypazarı Kaymakamlık Konferans Salonu'nda, 24 Mayıs'ta Kahramankazan Aile Yaşam Merkezi'nde, 25 Mayıs'ta Kızılcahamam Gençlik Merkezi'nde, 26 Mayıs'ta Gölbaşı Kadınlar Lokali'nde, 27 Mayıs'ta Çubuk Aile Yaşam Merkezi'nde ve 30 Mayıs'ta Keçiören Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi'nde düzenlenecek.???????