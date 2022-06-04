Ankara Büyükşehir Belediyesi 22 ilçede geniş kapsamlı anket çalışması başladı - Haberler

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Kadın Danışma Merkezi, hem kırsalda hem de kent merkezinde geniş kapsamlı anket çalışması başlattı. 22 ilçede yüz yüze gerçekleştirilecek 'Kent Hizmetlerinde Kadın İhtiyaçları Anketi'ne Başkentli kadınlar, online olarak da katılabilecek. Anket çalışması ile 6 bin kadına ulaşılması hedefleniyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'te yaşayan kadınların yerel yönetimlerden beklentilerini belirlemek için geniş kapsamlı ve ikinci kez anket çalışması başlattı. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı Kadın Danışma Merkezi, 22 ilçede hem kırsal hem de merkezde kadınlarla yüz yüze yapılacak "Kent Hizmetlerinde Kadın İhtiyaçları Anketi" için sahaya çıktı. Kadınlara kentsel hizmetlerden sosyal hizmetlere kadar tüm ihtiyaç ve beklentilerinin sorulduğu ve 8 Temmuz 2022 tarihine kadar devam edecek anket ile 6 bin kadına ulaşılması amaçlanıyor. Yerel Eşitlik Eylem Planı kapsamında yapılan anket ile Başkentli kadınların beklentileri ölçülerek 2023 hedefleri planlanacak. Elde edilecek sonuçlara göre hazırlanacak istatistikler ise raporlandıktan sonra kamuoyu ile paylaşılacak. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel