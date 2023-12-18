Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Gençlerle Buluştu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Teknoloji Köprüsü Kuluçka Merkezi'nde "Yarınlar İçin Oyunda Mısınız?" sloganıyla düzenlenen Ideathon'da gençlerle bir araya geldi. Gençlerin bilişim konusunda kendilerini geliştirmeleri için destek olduklarını belirten Yavaş, "Dünya ile yarışmanın da başka bir çaresi yok. Bu teknoloji merkezlerini de bu amaçla açtık, bunlar sizler için. Bizler imkanlarımız ile sizleri yönlendirmeye çalışıyoruz" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Teknoloji Köprüsü Kuluçka Merkezi'nde "Yarınlar İçin Oyunda Mısınız?" sloganıyla düzenlenen oyun geliştirme Ideathon'da gençlerle bir araya geldi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Bilkent Cyberpark, Beştepe Koleji ile Keçi Games iş birliğiyle gerçekleştirilen ve 2 gün süren oyun geliştirme Ideathon'un da dereceye giren takımlara ödüllerini Mansur Yavaş verdi.

YAVAŞ: "BİZLER GÖREVDE OLDUĞUMUZ SÜRECE BİLİŞİM KONUSUNDA HER TÜRLÜ DESTEĞİ SUNMAYA HAZIRIZ"

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak Başkentli gençlerin bilişim alanında kendilerini geliştirmelerini sağlamak amacıyla destek olmaya devam edeceklerini söyleyen Mansur Yavaş,"Geleceğin bilişimde olduğunu biliyorum. Ben Ankara'nın geleceğini de, Türkiye'nin geleceğini de bilişimde görüyorum. Gerçekten sonsuz uçsuz bucaksız ve üstelik şöyle bir getirisi var. Ankara'nın toplam ihracat hacmi veya Türkiye'nin toplam ihracat hacmini düşünün… Burada üretilecek bir ürün, mentorler vasıtasıyla bulunursa müthiş bir ekonomik getirisi var, ülkemiz açısında da Ankara açısından da ekonomik getirisi var. Dünya ile yarışmanın da başka bir çaresi yok. Bu teknoloji merkezlerini de bu amaçla açtık, bunlar sizler için. Bizler imkanlarımız ile sizleri yönlendirmeye çalışıyoruz. Sizler burada yarıştınız, herkesi ben kazanmış kabul ediyorum, buraya katılmak bile çok önemli. Bizler görevde olduğumuz sürece bu konularda her türlü desteği sunmaya hazırız ve devam edeceğiz" diye konuştu.

GELECEĞİN OYUNLARI BAŞKENTTE ŞEKİLLENİYOR

Ankara Teknoloji Köprüsü Kuluçka Merkezi ev sahipliğinde, Beştepe Koleji'nin öncülüğünde gerçekleştirilen etkinliğe 13-18 yaş aralığındaki lise öğrencileri katıldı. Mentor desteği de alan ve sunumlarla bilgilendirilen gençler, şehir enerji sistemi temalı oyunlar tasarlamak için yeteneklerini sergiledi. Geleceğin oyunlarını şekillendirmek için bir araya gelen katılımcılar, ekipler halinde çalışarak kendi oyun projelerini geliştirme fırsatı buldu.

Yaratıcılığın ve teknolojinin kesişim noktasında ortaya çıkan bu projeler, geleceğin oyun sektörünü şekillendirmeye aday olacak. Organizasyon komitesi, genç yeteneklerin özgün ve yaratıcı projelerini değerlendirdi ve 3 takım dereceye girdi. Takımlar, katılım belgesi, sponsor paketleri ve eğitimler ile ödüllendirildi.