Ankara Büyükşehir Belediyesi "Çiçeğim Takas" uygulamasını başlatacak Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkentlilerin ellerinde bulunan çiçekleri çeşitlendirmek ve başkalarıyla paylaşma imkanı sağlamak amacıyla metro istasyonlarında "Çiçeğim Takas" uygulaması başlatacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkentlilerin ellerinde bulunan çiçekleri çeşitlendirmek ve başkalarıyla paylaşma imkanı sağlamak amacıyla metro istasyonlarında "Çiçeğim Takas" uygulaması başlatacak. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, EGO Genel Müdürlüğü ve ANFA Bitki Evi iş birliğiyle açılacak stantlarla ücretsiz çiçek takası ve toprak değişimi imkanını sağlanacak. Açıklamada, uygulamanın 27 Haziran Pazartesi günü Batıkent Metro İstasyonu'nda başlayacağı kaydedildi. AA / Fırat Taşdemir - Yerel Yerel Güncel Haberler

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