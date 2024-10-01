Üye Girişi
Haberler

Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı Binasının Temeli Atılıyor

Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı Binasının Temeli Atılıyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı'nın temeli için yarın tören düzenleneceğini açıkladı. Yeni bina adli tıp kapasitesini artıracak şekilde projelendirildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Adli Tıp Kurumuyla ilgili fiziki kapasiteyi daha da yükseltecek yeni projelerimizi hayata geçireceğiz. Yarın Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığımızın temelini atacağız" dedi.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yarın yapılacak törenle temeli atılacak Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı binası, Adli Tıp Şube Müdürlüğü, Morg İhtisas Daire Başkanlığı, Kimya İhtisas Daire Başkanlığı, Biyoloji İhtisas Daire Başkanlığı, Trafik İhtisas Daire Başkanlığı ve Fizik İhtisas Daire Başkanlığı olmak üzere 6 birimden oluşacak.

İnşaat alanı 43 bin 695 metrekare olarak tasarlanan bina, 4 katlı olacak ve 147'si kapalı 379 araçlık otoparka sahip olacak.

"Herkes adli tıbbın adalet terazisinde eşit olarak yer alır"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Adalet Bakanı Tunç, adli tıp biliminin, yargının gerçeği arama yolculuğunda kritik rol oynadığını vurguladı. Tunç, adli tıp kurumunun maddi gerçeği ortaya çıkartarak adalet terazisini dengelediğini anlatarak, "Adli Tıp Kurumuyla ilgili fiziki kapasiteyi daha da yükseltecek yeni projelerimizi hayata geçireceğiz. Yarın Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığımızın temelini atacağız" ifadesini kullandı.

Adli tıbbın sağladığı kanıtlar sayesinde karanlıkta kalmış olayların aydınlandığını, suçluların hak ettikleri cezayı alırken masumların da özgürlüklerine kavuştuğunu aktaran Tunç, "Herkes adli tıbbın adalet terazisinde eşit olarak yer alır. Çünkü adli tıp tarafsızdır. Onun görevi, yalnızca gerçeği bulmak ve adaletin terazisini dengelemektir. Yalnız ceza hukuku alanında değil, özel hukuk uyuşmazlıklarında da adli tıp kurumunun yapacağı analiz ve tespitlerin önemi oldukça büyüktür. Böylesine önemli bir görevi hakkıyla yerine getiren ve 200 yıla yaklaşan tarihi ile Adli Tıp Kurumu her geçen gün kapasitesini artırarak delillerin kesinleştirilmesinde adalet teşkilatının ayrılmaz parçası olmuştur" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yılmaz Tunç Politika Sağlık ankara Yerel Tören Hukuk

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek

"İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek"

 CHP'li vekiller, Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'e girerken ayağa kalktı ancak alkışlamadı

CHP'li vekiller Erdoğan salona girince 5 yıl sonra bir ilke imza attı

 ABD İsrail'i uyardı: İran füze atacak

ABD İsrail'i uyardı: İran füze atacak
Bahçeli, topa tuttuğu Özgür Özel ve DEM Partililerle tokalaştı

Dakikalar önce topa tuttuğu Özel'i karşısında görünce bambaşka davrandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail Türkiye'ye saldıracak mı? MasterChef eleme adayları kim? 1 Ekim Salı bugün kim potaya gitti? BUSKİ Bursa su kesintisi! 1-2 Ekim Osmangazi, Nilüfer, Gemlik su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Düello kim kazandı (KÜNEFE)? 1 Ekim Cuma Bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? BIST100 Endeksi kaç puana düştü 1 Ekim Salı? Borsa çöktü mü? SON DAKİKA! 1 Ekim bugün Borsaya ne oldu? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 1 Ekim Salı Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? ASKİ Ankara su kesintisi! 1-2 Ekim Bala, Çankaya, Keçiören su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Serik, Konyaaltı 1-2 Ekim 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BOP nedir? BOP ne demek, açılımı ne, Türkiye içinde mi? Adana ASKİ su kesintisi! 1-2 Ekim Seyhan, Sarıçam, Kozan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });