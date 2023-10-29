ANKA Hastanesi'nde 100.yıl heyecanı

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi'nde, Cumhuriyet Bayramı'nın 100.yıl heyecanı ve coşkusu yaşandı.

Bayram dolayısıyla hastane koridorları Türk bayrakları ve balonlarla süslendi. Hastanede tedavi gören hastalar ziyaret edilerek, günün anısına Türk Bayrağı dağıtıldı. Bayram coşkusunu en çok hastanede tedavi gören çocuklar yaşadı. Hastalıklarını unutup bayram sevinci yaşayan çocuklarla yakından ilgilenen hastane personeli, onlara Türk bayrağı ve balon hediye etti.

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Ali İhsan Sofuoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılını kutlamanın büyük coşkusunu yaşıyoruz. Cumhuriyet, ulusumuzun tarihinde dönüm noktalarından birini temsil ediyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün gerçekleştirdiği reformlarla, ülkemiz çağdaş bir toplum ve güçlü bir devlet haline gelmiştir. Bu nedenle, Cumhuriyetimizin 100. yılında, Türkiye'nin her köşesinde coşku ve gurur bir arada yaşanıyor. 100 yıl boyunca gösterdiğimiz birlik ve beraberlikle, Türkiye Cumhuriyeti'nin aydınlık yarınlarını inşa ediyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bıraktığı değerlere sadık kalmaya devam edeceğiz. Geçmişimizin mirasını yaşatmak ve geleceğe taşımak bizim en büyük görevimiz. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramını kutluyoruz" dedi. - GAZİANTEP