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Anıtkabir'in Tarihsel Havadan Görüntüleri Paylaşıldı

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Milli Savunma Bakanlığı, Anıtkabir'in 1945, 1952, 1976 ve 2024 yıllarına ait havadan çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya üzerinden paylaştı. Bu paylaşım, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e duyulan saygıyı bir kez daha hatırlattı.

Milli Savunma Bakanlığı, Anıtkabir'in dört farklı tarihte havadan çekilmiş fotoğrafını paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Harita Genel Müdürlüğü arşivinden Anıtkabir'in 1945 yılından bugüne kadar dört farklı tarihte havadan çekilmiş fotoğrafını yayımladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Harita Genel Müdürlüğümüzün arşivinden Anıtkabir'in 1945, 1952, 1976 ve 2024 yıllarında havadan çekilmiş tarihi fotoğrafları. Cumhuriyetimizin kurucusu, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." - ANKARA

Anıtkabir'in Tarihsel Havadan Görüntüleri Paylaşıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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