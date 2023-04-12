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Aniden yere yığılan vatandaş yürekleri ağıza getirdi

Aniden yere yığılan vatandaş yürekleri ağıza getirdi

Yerel Haberler

Eskişehir'de yolda yürürken aniden yere yığılan vatandaşın yardımına çevredekiler yetişti.

Eskişehir'de yolda yürürken aniden yere yığılan vatandaşın yardımına çevredekiler yetişti.

Odunpazarı ilçesi, Arifiye mahallesi, Hamamyolu caddesinde yürüyen bir vatandaş aniden yere yığıldı. Olayı gören vatandaşlar bayılan adama yardım etmek isterken, civardaki polis memurları yanlış müdahale yapılmaması adına çevredekileri uyardı. Yaşlı vatandaşın dilinin boğazına kaçma ihtimalini değerlendiren polisler, bayılan adamı yan çevirerek ambulansı bekledi. Bahsi geçen yaşlı adamın yakınlarına ulaşan polis memurları, bayılan vatandaşta KOAH hastalığının başlangıcı olduğu ve karaciğerinin su topladığı bilgisini edindi. Yaşlı vatandaş olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Odunpazarı Eskişehir Yerel Haberler

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