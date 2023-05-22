Aniden bastıran yaz yağmuru hayatı felç etti

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağnak yağış hayatı felç etti. Dereye dönen cadde ve sokaklarda araçlar mahsur kaldı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Aydın'ın doğu ilçelerine yönelik şiddetli yağış uyarısı akşam saatlerinde gerçekleşti. Kuyucak'ta akşam saatlerinde bir anda fırtına ile birlikte yağış etkili oldu. Kısa sürede cadde ve sokakların adeta dereye döndüğü Kuyucak'ta tren yolu at geçidinde biriken yağmur sularında bir araç mahsur kaldı. Belediye ekiplerinin tedbirleri sayesinde ilçede etkili olan yağışta önemli bir olumsuzluk yaşanmazken, fırtına ve yağışlı hava kısa süre sonra Nazilli'de etkisini gösterdi. Aydın'ın doğu ilçelerinde yağış ve fırtına devam ederken, yetkililer vatandaşların fırtına ve olası sel baskınlarına karşı duyarlı olmalarını istediler. - AYDIN