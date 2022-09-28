Aniden bastıran yağış pazarda zor anlar yaşattı Yerel Haberler Eskişehir'de öğleden sonra aniden başlayan sağanak yağış, pazardaki vatandaşlara zor anlar yaşattı. Eskişehir'de öğleden sonra aniden başlayan sağanak yağış, pazardaki vatandaşlara zor anlar yaşattı. Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından, Eskişehir'de öğleden sonra sağanak yağış etkili oldu. Aniden bastıran yağışa Çarşamba Pazarı'nda yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Alışveriş için pazarda bulunanlar, yağıştan korunmak için pazar tezgahlarında açılan şemsiyelerin altına koştu. Bir müddet şemsiye altında bekleyen vatandaşlar, sağanak yağışın kısa sürede son bulmasıyla birlikte tekrar alışveriş telaşına başladı. Öte yandan mahalle arasında kurulan pazarın ise oldukça kalabalık olduğu görüldü. - ESKİŞEHİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel alışveriş Eskişehir Yerel Haberler

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