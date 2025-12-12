Tunceli'de Yarım Asırdır 4 Engelli Çocuğuna Bakan Ani Uğurlu "Yılın Annesi" Seçildi

Haber: Caner AKTAN

(TUNCELİ) - Tunceli'de yarım asırdır 4 engelli çocuğuna bakan 66 yaşındaki Ani Uğurlu Tunceli Valiliği tarafından "Yılın Annesi" seçildi. Ani Uğurlu, "Çocuklarımın tüm kişisel bakımlarını kendim yapıyorum. Onlar benim meleklerim" dedi.

Tunceli'de yaşayan 66 yaşındaki Ani Uğurlu, dört özel çocuk sahibi. Nuray Uğurlu (48), İlhan Uğurlu (47), Semra Uğurlu (42) ve Hasan Orhan Uğurlu (35) doğuştan zihinsel engelli. Anne Ani Uğurlu, neredeyse yarım asırdır dört özel çocuğun yanından hiç ayrılmadı. Tunceli Valiliği ve Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürülüğü ise Ani Uğurlu'yu çocuklarına karşı fedekarlığı nedeniyle "yılın annesi" seçti.

Dört engelli çocuğa bakmanın kolay olmadığını söyleyen anne Ani Uğurlu, şöyle konuştu:

"Kolay bir şey değil benim için; çok zor. Bir tane değil, 4 tane. Hiç birisi kendine bakamıyor. Elbisesini giyiyor ama ters, çorap giyiyor ama ters gidiyor. Çocuklarımın tüm kişisel bakımlarını kendim yapıyorum. Onlar benim meleklerim. Mesela makine aldım, saçlarını kesiyorum. En büyüğü 48 yaşında. 48 yıldır bu şekilde bakıyorum çocuklarıma. Kendime de pek fazla vakit ayıramıyorum. En fazla markete gidebiliyorum. Mesela bir yere gitsem mutlaka eşimin evde olması lazım başka türlü evde yalnız bırakamıyoruz."

Ani Uğurlu'nun yaşadığı zorluklara rağmen dört ağır engelli çocuğuna bakım sağlamasının örnek teşkil ettiğini vurgulayan Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Okan'ın yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bir engelliye bakmak bile zorken, Ani annemiz dört engellimize bakan kıymetli ve vefakar bir annemizdir. Bu ailemizin her zaman yanında olmaya çalıştık. Dört engelliimiz için de kendisine evde bakım ücreti verdik. Ani annemizin asıl farklılığı şuydu; neredeyse bir sosyal hizmet kuruluşu kadar çalışan kıymetli bir annemizdi. Annemizi yılın annesi seçtik çünkü şehrimizde kendisi kadar vefakar ve evinden neredeyse hiç ayrılamayan, çocukların başından ayrılamayan bir annemizdi. Bu anlamda yaptığı emektar çalışması için de kendisini yılın annesi seçtik."