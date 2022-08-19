ANDA'dan AFAD'a ziyaret Kentsel Arama Kurtarma Hafif Akreditasyon alanında akredite edilen ve yetki sertifikasını alan Kayseri ANDA Derneği üyeleri, AFAD İl Müdürü Osman Atsız'ı makamında ziyaret etti. Kentsel Arama Kurtarma Hafif Akreditasyon alanında akredite edilen ve yetki sertifikasını alan Kayseri ANDA Derneği üyeleri, AFAD İl Müdürü Osman Atsız'ı makamında ziyaret etti. Akreditasyon ve Destek AFAD Gönüllüleri Sertifika Teslim Töreninde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Kentsel Arama Kurtarma Hafif Akreditasyon Sertifikasını alan Kayseri ANDA Derneği üyeleri, AFAD İl Müdürü Osman Atsız'ı makamında ziyaret etti. Dernek üyeleri süreçte verdikleri eğitim ve desteklerden dolayı İl Müdürü Atsız'a teşekkürlerini iletti. - KAYSERİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Süleyman Soylu Kayseri AFAD Yerel Haberler

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