Anayasa Mahkemesi'ne Yılın İlk 6 Ayında 36 Bin Başvuru Yapıldı
Anayasa Mahkemesi, 2025 yılına ait bireysel başvuru istatistiklerini açıkladı. İlk 6 ayda yapılan 36 bin 31 başvurudan yüzde 59'u karara bağlandı. 21 bin 267 başvuru sonuçlandırılırken, bin 562'sinde hakkın ihlali tespit edildi.
Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) yılın ilk 6 ayında yapılan 36 bin 31 bireysel başvurudan yüzde 59'u karara bağlandı.
Anayasa Mahkemesi'ne yapılan bireysel başvurulara ilişkin 2025 yılı istatistikleri açıklandı. Buna göre ilk 6 ay içerisinde 36 bin 31 başvuru sonuçlandırılırken, bu başvurulardan 21 bin 267'si karara bağlandı. Böylece başvuruları karşılama oranı yüzde 59 olarak gerçekleşti. Sonuçlandırılan başvurulardan bin 562'sinde en az bir hakkın ihlal edildiğine karar verilirken, başvuruların 19 bin 374'ü kabul edilemez bulundu. Ayrıca başvurulardan 76'sında hakkın ihlal edilmediği, 213'ünde idari ret kararı verildi. 42 başvuruda ise diğer kararlar çıktı. - ANKARA