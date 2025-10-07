Anayasa Mahkemesi'nden Aile Hayatına Saygı Vurgusu

Anayasa Mahkemesi tarafından bu yıl 13.'sü düzenlenen Uluslararası Yaz Okulu programında konuşan Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Yaz Okulu temasının "aile hayatına saygı hakkı" olarak belirlendiğini kaydederek, "Aile, geçmişten bugüne insanlığın en önemli değerlerindendir" dedi.

Anayasa Mahkemesi tarafından Uluslararası Yaz Okulu programının bu yıl 13.'sü düzenlendi. "Anayasal Perspektifte Aile Hayatı ve Aile Hayatına Saygı Hakkı" temasıyla gerçekleştirilen programa, 30 farklı ülkenin anayasa mahkemesi ve muadili kurumları ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinden 66 temsilci katıldı. Anayasa Mahkemesinin, Asya Anayasa Mahkemeleri ve Muadili Kurumlar Birliği (AAMB) bünyesinde Eğitim ve İnsan Kaynaklarını Geliştirme Merkezi rolüyle düzenlediği "13. Uluslararası Yaz Okulu" programı 6 Ekim 2025 tarihinde Yüce Divan Salonu'nda yapılan açılış töreniyle başladı.

Açılışta konuşan Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, "Programımızda Asya, Avrupa ve Afrika'dan misafirlerimiz var. Anayasa mahkemeleri ve muadili yüksek mahkemeler olarak farklı kıtalarda ve ülkelerdeki meslektaşlarımızla iş birliği ve iyi ilişkiler kurmanın önemini vurgulamak istiyorum. Yüksek mahkemeler olarak çok farklı hukuki meselelerle uğraşıyor ve tüm ülkeyi etkileyen kararlar alıyoruz. Bu nedenle karşılıklı tecrübe paylaşımında bulunmak, görüş ve bilgi alışverişinde bulunmak hepimiz için faydalı olacaktır. Yaz Okulu organizasyonu bu anlamda çok iyi bir örnektir" dedi.

Türkiye'de 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edildiğini ve bu kapsamda aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesi amacıyla birçok faaliyet gerçekleştirildiğini hatırlatan Özkaya, 13. Uluslararası Yaz Okulu temasının da aile hayatına saygı hakkı olarak belirlendiğini dile getirdi. Ailenin toplumun temeli olduğunu ve bireyin gelişiminde belirleyici bir rol oynadığını belirten Özkaya, "Aile, geçmişten bugüne insanlığın en önemli değerlerindendir. Toplumların ve milletlerin temeli, birliğin ve beraberliğin teminatıdır. Sağlam ve sağlıklı bir aile yapısı, huzurlu bireyler ve güçlü bir toplumun anahtarıdır" dedi.

Anayasa Mahkemesinin aile kurumuna ilişkin kararlarından da örnekler veren Özkaya, "Anayasa Mahkememiz Anayasa'da yer alan ve aile kurumunu koruyan düzenlemeleri yorumlarken ailenin önemine vurgu yapmakta, toplumun en küçük ve aslında en temel birimi olan ailenin ne denli vazgeçilmez olduğunun bilinciyle hareket etmektedir. Ailenin korunması ve aile hayatına saygı hakkı Anayasa Mahkemesinin hem norm denetimi hem de bireysel başvuru kararlarına da sıklıkla konu olmaktadır. Bu hak, hem Anayasa'da hem de taraf olduğumuz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde de güvence altında olduğundan Mahkememiz aile kurumunu ilgilendiren birçok konuda içtihat ortaya koymuştur. Anayasa Mahkemesine göre aile hayatına saygı hakkı, resmi makamların aile hayatına müdahale edememesi ile kişinin aile hayatını kendi anladığı gibi düzenleyip yaşayabilmesini güvence altına almaktadır" şeklinde konuştu. - ANKARA