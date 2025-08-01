Anayasa Mahkemesi'nde Bireysel Başvuru İstatistikleri: 573 Bin Başvuru Sonuçlandırıldı

Anayasa Mahkemesi (AYM), bireysel başvuru hakkının getirildiği 23 Eylül 2012 tarihinden 30 Haziran 2025'e kadar yapılan 686 bin 484 bireysel başvurudan 573 bin 180'ini sonuçlandırdı.

Anayasa Mahkemesi, internet sitesinde bireysel başvuru ve norm denetimi istatistikleri yayımladı. Buna göre 23 Eylül 2012'den 30 Haziran 2025'e kadar Anayasa Mahkemesine 686 bin 484 bireysel başvuru yapıldı. Yüksek Mahkeme, bu başvurulardan 573 bin 180'ini sonuçlandırdı. Yüksek Mahkemenin başvuruları karşılama oranı yüzde 83,5 oldu. Derdest dosya sayısı ise 113 bin 304 olarak kayıtlara geçti.

2012'den beri en çok başvuru "makul sürede yargılanma hakkı"'na yapıldı

İhlal kararlarının hak ve özgürlüklere göre dağılımına ilişkin 80 bin 884 başvuru yapıldı. Bunlardan makul sürede yargılanma hakkına ilişkin 56 bin 443 başvuru, sendika hakkına ilişkin 218 başvuru, adil yargılamaya ilişkin 7 bin 587 başvuru, maddi ve manevi varlığın korunması hakkına ilişkin 167 başvuru, mülkiyet hakkına ilişkin 5 bin 813 başvuru, örgütlenme özgürlüğüne ilişkin 90 başvuru, ifade özgürlüğüne ilişkin 4 bin 552 başvuru, suç ve ceza kanuniliğin ilkesine ilişkin 60 başvuru, özel hayata ve aile hayatına saygı hakkı çerçevesinde bin 976 başvuru, eğitim hakkına ilişkin 50 başvuru, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı çerçevesinde bin 548 başvuru, seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkına ilişkin 18 başvuru, kötü muamele yasağına ilişkin bin 114 başvuru, din ve vicdan özgürlüğüne ilişkin 13 başvuru, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkına ilişkin 897 başvuru, bireysel başvuru hakkı çerçevesinde 5 başvuru, yaşam hakkına ilişkin 300 başvuru, hükmün denetlenmesini talep etme hakkına ilişkin 1 başvuru gerçekleştirildi. - ANKARA