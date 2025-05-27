Anaokulu Öğrencilerine Çocuk Hakları Eğitimi

Anaokulu Öğrencilerine Çocuk Hakları Eğitimi
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Kastamonu Üniversitesi'nde düzenlenen etkinlikte, anaokulu öğrencilerine çocuk hakları anlatılarak bilinçlendirme yapıldı. Projenin yürütücüsü Doç. Dr. Erol Tekin, çocukların sevgi ve korunma ihtiyaçlarına vurgu yaptı.

Kastamonu Üniversitesi'nde düzenlenen etkinlikte anaokulu öğrencilerine çocuk hakları anlatıldı.

Kastamonu Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Erol Tekin'in yürütücülüğünü yaptığı "Haklarımızla Güçlü Bir Aileyiz" projesi çerçevesinde "çocuk hakları" temalı anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlikte Kastamonu Üniversitesi Kütüphanesi'ne davet edilen anaokulu öğrencilerine Kastamonu Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Topluluğu üyeleri tarafından çocuk hakları anlatıldı. Etkinlikte çocuklarına yaşlarına uygun şekilde çocuk hakları ile ilgili temel bilgiler verilerek bilinçlendirme yapıldı. Eğitimin ardından, çocuklarla birlikte çeşitli oyunlar oynandı. Etkinliğe katılan anaokulu yönetici ve öğretmenleri hem Kastamonu Üniversitesi'ne hem de proje ekibine de etkinlik için teşekkürlerini ilettiler.

Etkinlikte konuşan Doç. Dr. Erol Tekin, Aile Yılı çerçevesinde, bölüm olarak 20 üzerinde proje yazdıklarını ifade ederek bu etkinliğin önemine vurgu yaptı. Aile içerinde çocukların sevgiye, şefkate ve korunmaya herkesten daha çok ihtiyacı olduğuna dikkat çeken Tekin, çocuğun toplumun bir parçası ve geleceğin güvencesi olduğundan dolayı çocuk haklarının özgürlük içinde ve dengeli bir şekilde korunmasının hem çocuğun hem de toplumun yararına olduğuna vurgu yaptı.

Etkinlik toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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