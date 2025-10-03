Anaokulu Öğrencilerinden İtfaiye Ekiplerine Pasta Sürprizi

İtfaiye Haftası dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe imza atan anaokulu öğrencileri, okulda yangın ihbarı üzerine harekete geçen itfaiye ekiplerini pasta sürprizi ile karşıladı.

Şanlıurfa'da özel bir anaokulunda düzenlenen etkinlikte, öğrenciler İtfaiye Haftası kapsamında unutulmaz bir etkinlik gerçekleştirdi. Senaryo gereği yapılan yangın ihbarı sonrası okula gelen itfaiye ekiplerini, öğrenciler hazırladığı pasta sürprizi ile karşıladı.

Hazırladıkları sürprizle hem eğlenen hem de öğrenen minikler, itfaiye personeli eğlenceli vakit geçirdi. Etkinlik boyunca renkli görüntüler oluşurken, itfaiye personeli de çocuklara yangın güvenliği konusunda bilgilendirme yaptı.

Okul yetkilileri, etkinliğin çocuklarda hem duyarlılık hem de farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti. - ŞANLIURFA