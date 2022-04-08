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Anaokulu öğrencileri polisin misafiri oldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Anaokulu öğrencileri polisin misafiri oldu

Van'da '10 Nisan Polis Haftası'nda anaokulu öğrencileri Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde misafir edildi.

VAN (İHA) - Van'da '10 Nisan Polis Haftası'nda anaokulu öğrencileri Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde misafir edildi.

10 Nisan Polis Haftası münasebetiyle; İpekyolu ilçesi İskele Anaokulu öğrencileri ve öğretmenleri Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek polislerin haftasını kutladılar. Ayrıca ziyaret esnasında öğrencilere meslek tanıtımı yapılarak temel trafik eğitimi verildi. - VAN

Anaokulu öğrencileri polisin misafiri oldu

Anaokulu öğrencileri polisin misafiri oldu

Anaokulu öğrencileri polisin misafiri oldu

Anaokulu öğrencileri polisin misafiri oldu

Anaokulu öğrencileri polisin misafiri oldu

Anaokulu öğrencileri polisin misafiri oldu

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Trafik Denetleme, Polis Haftası, Nisan, Van, Yerel, Haberler

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