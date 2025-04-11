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Anaokulu Öğrencileri Polis Haftası Kapsamında Emniyet Amirliği'ni Ziyaret Etti

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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde anaokulu öğrencileri, Polis Haftası dolayısıyla İlçe Emniyet Amirliği'ni ziyaret ederek polislik mesleğini öğrenme fırsatı buldu. Ziyaret, çocuklara ikramlarla ve çiçek takdimiyle unutulmaz anlar yaşattı.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde anaokulu öğrencileri, Polis Haftası kapsamında İlçe Emniyet Amirliği'ni ziyaret etti.

Minik öğrenciler, polis amcalarıyla bir araya gelerek hem meslek tanıtımı hakkında bilgi aldı. Ziyaret sırasında çocuklara çeşitli ikramlar sunulurken, öğrenciler de emniyet mensuplarına çiçek takdim ederek teşekkür etti. Polislik mesleğine dair merak ettiklerini soran miniklere, görevli polisler tarafından sade bir anlatımla bilgi verildi. Ziyaret, hem öğrenciler hem de emniyet personeli için unutulmaz bir gün oldu. - AYDIN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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