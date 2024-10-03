Anaokulu Öğrencileri Bingöl Jandarma Komutanlığı'nı Ziyaret Etti

Bingöl'de anaokulu öğrencileri, İl Jandarma Komutanlığını gezdi.

Bingöl İL Jandarma Komutanlığı, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla anaokulu öğrencilerini birliğe davet etti. Minik öğrencilere İl Jandarma Komutanlığı tanıtılıp "Tim Jandarma" çizgi filmi izlettirildi. Daha sonra jandarma personelinin hazırladığı trafik stantlarını gezen öğrenciler meraklı gözlerle jandarma envanterinde bulunan HAYDİ aracı hakkında bilgi aldı ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardından köpek unsurları, öğrencilere gösteri yaparak unutulmaz bir gün yaşattı. Yapılan faaliyetin sonunda öğrencilere hayvan figürlü maskeler dağıtılarak çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Bu tür ziyaretlerin çocuklar için oldukça ilgi çekici ve eğlenceli olduğunu ifade eden öğretmenler birliği ziyaret etmekten mutlu olduklarını ve teşekkür ettiklerini kaydetti. - BİNGÖL