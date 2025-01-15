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Anaokulu Müdürü, Boğazına Şeker Kaçan Çocuğu Kurtardı

Anaokulu Müdürü, Boğazına Şeker Kaçan Çocuğu Kurtardı
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Balıkesir'in Edremit ilçesindeki bir anaokulunda meydana gelen olayda, bir çocuğun boğazına şeker kaçtı. Okul müdürü Altan Demirel'in hızlı müdahalesi sayesinde çocuk, Heimlich manevrası ile kurtarıldı. Olay sonrası ilk yardım eğitiminin önemi vurgulandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan Fatma Sevim Kıyakoğlu Anaokulu'nda meydana gelen olayda, boğazına şeker kaçan bir çocuk, okul müdürünün hızlı müdahalesi sayesinde ölümden döndü.

Edremit'teki Fatma Sevim Kıyakoğlu Anaokulu'nun Müdürü Altan Demirel, okul çıkışında bir velinin çocuğuna şeker verdiği sırada çocuğun boğazına şeker kaçtığını fark etti. Durumu fark eden Demirel, vakit kaybetmeden Heimlich manevrasını uygulayarak çocuğun boğazına kaçan şekeri çıkardı. İlk yardım eğitimleri sayesinde müdahale eden Demirel, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Müdür Demirel, "Okul çıkışında bir velimiz çocuğuna şeker veriyor. Şeker çocuğun boğazına kaçtıktan sonra ben tesadüfen camdan gördüm. Heimlich manevrasıyla çocuğu kurtardık. Çok şükür şu anda çocuğun da sağlık durumu iyi. Bizim de daha önce aldığımız ilk yardım eğitimleri sayesinde Heimlich manevrasıyla bir çocuğun hayatını kurtarmış olduk. Allah bir daha kimseye böyle bir şey yaşatmasın" dedi.

Olayın ardından okulda ilk yardım eğitimlerinin önemi bir kez daha vurgulanırken, veliler de Demirel'e teşekkürlerini iletti. Kurtarma anları ise okulun güvenlik kameralarına yansıdı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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