Yavuz Ağıralioğlu Trabzon'da... "Siz Yüzükle Başlayıp Zengin Oluyorsunuz, Millet Elindeki Yüzüğü Satmak Zorunda Kalıyor, Olmuyor"

Haber: Esra Nur PERVAN

(TRABZON) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Maçka'da ilçe binası açılış töreninde "Siz yüzükle başlayıp zengin oluyorsunuz, millet elindeki yüzüğü satmak zorunda kalıyor, olmuyor efendim. Anahtar Parti adalete geliyor, nezakete geliyor, terbiyeli siyasete geliyor, ilkeli ölçülü haddini hududunu bilen yönetim maharetine geliyor. Nöbet değişimi zamanıdır. İhtiyarların elinden memleketi nöbet anlamında alma zamanıdır." dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Maçka'da bulunan ilçe binasının açılış törenine katıldı. Törene Anahtar Parti Trabzon İl Başkanı Hüseyin Cahit Köse, Maçka İlçe Başkanı Köksal Danışmaz, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Genel Başkan Ağıralioğlu, siyasete güvensizlik duyulan bir dönemde siyasete başladıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Sokaklardan meydanlara taşıyoruz. Bir memleket umudunu Trabzon'dan Ankara'ya taşıyoruz. Memleketimiz için daha iyisinin olabileceğine dair bir gayreti çocuklarımızın hayallerine doğru taşıyoruz. Anahtar Parti, particiliğin memleketi yorduğu bir zamana memleket mücadelesi vermek hassasiyetiyle kurulmuş parti derdine, oy derdine, rey derdine değil Türk milletinin istikbaline, güçlü yarınlarına, siftahına, bereketine kurulmuş bir partidir. Partili cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi adı altındaki sistemin partili partisiz ayrımından valinin, hacının, hocanın, okulun, rektörün, esnafın, çiftçinin yaşayan insanımızın yorulduğunu gördük. Anahtar parti ekmeği büyütecek. Anahtar parti sofrayı büyütecek."

"Siz bizi zekata muhtaç hale getiriyorsunuz, olmuyor efendim"

Mevcut iktidarın enflasyonla mücadelesini TÜİK rakamlarına bağladıklarını ifade ederek devam eden Başkan Ağıralioğlu, şöyle devam etti:

"Asgari ücretli, dar gelirli, emekli, feryat figan bağırıyor ki geçinemiyoruz. Biz sizi seviyoruz, seçiyoruz. Yıllarca iktidarda tutuyoruz. Sizin hislerinize zenginlik, milletinizin hissesine fakirlik düşüyorsa olmuyor efendim. Biz sizi 23 yıl iktidarda tutuyoruz. Siz zengin oluyorsunuz, milletiniz fakir kalıyor. Olmuyor efendim. Biz sizi seviyoruz, arkanızda duruyoruz. Siz bizi zekata muhtaç hale getiriyorsunuz, olmuyor efendim. Siz yüzükle başlayıp zengin oluyorsunuz, millet elindeki yüzüğü satmak zorunda kalıyor, olmuyor efendim. Anahtar Parti adalete geliyor, nezakete geliyor, terbiyeli siyasete geliyor, ilkeli ölçülü haddini hududunu bilen yönetim maharetine geliyor. Nöbet değişimi zamanıdır. İhtiyarların elinden memleketi nöbet anlamında alma zamanıdır.

"Kendilerinin açığını kapatmanız için size vergi yüklüyorlar"

Enflasyonla mücadele programı altı yıldır devam etmektedir. Altı yıldır enflasyonu düşüremeyen bir hükümet vardır. Size az para vermek için TÜİK'i tembihliyorlar ki enflasyonla mücadele ediyoruz. Enflasyonla mücadele rakamlarla bakanları değiştirerek olmuyor. Enflasyonla mücadele mali disiplinle oluyor, tasarruflu oluyor. Kendilerinden kısmıyorlar, sizden kısıyorlar. Kendilerinin açığını kapatmanız için size vergi yüklüyorlar."