Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan: Yerinde Dönüşüm Kapsamında Müteahhitlerin Yarım Bıraktığı İnşaatlar Devlet Eliyle Tamamlanmalı

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'nun 13 Aralık'ta gerçekleştireceği Adıyaman ziyareti öncesinde, parti il yönetimi bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan, partinin kentteki çalışmalarını ve 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen süreçleri değerlendirdi. Hükümetin çabalarını takdir ettiklerini belirten Alsan, Adıyaman'ın hala çok boyutlu sorunlarla karşı karşıya olduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Devletimiz eliyle yapılan konutlar hızlı biçimde yükseldi, birçok aile yeni yuvalarına kavuştu. Bu önemli bir emek ve yerinde bir çalışmadır. Ancak Adıyaman hala bir 'sorun şehri' görüntüsündedir. Eksikler vardır, daha iyisi mümkündür."

Alsan, vatandaşların en yoğun şikayet ettiği konulardan biri olan yarım kalan inşaatlar ile şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yerinde dönüşüm kapsamında müteahhitlerin yarım bıraktığı inşaatlar var. Dönemin bakanları tarafından, bu inşaatların TOKİ eliyle tamamlanacağı söylenmişti. Bugün hem vatandaş hem de müteahhit mağdur. Hakediş süreçleri çok yavaşlıyor, müteahhitler de ekonomik sıkıntı yaşıyor. Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanlığı olarak çağrımız nettir: Yarım kalan inşaatlar devlet eliyle tamamlanmalıdır."

Alsan, Adıyaman'ın uzun yıllardır eğitim başarı sıralamasının arka basamaklarında yer aldığını hatırlatarak, "Eğitimde çok gerideyiz. Bu yalnızca bir istatistik değil, geleceğimizi etkileyen büyük bir problemdir. Anahtar Parti'nin eğitim politikaları, köklü bir reform yaklaşımını içeriyor. İktidar olduğumuzda eğitimdeki bu makus talihi değiştireceğiz. Ailesini kaybetmiş, yakınları tarafından büyütülen yüzlerce çocuğumuz var. Okullarda zaman zaman düşük motivasyon, uyum sorunları ve derin travma belirtileri olduğunu duyuyoruz. Bu çocuklara profesyonel destek sağlanması gerekiyor. Ayrıca enkazdan yaralı çıkan, ampüte olan vatandaşlarımız için de yeterli rehabilitasyon hizmeti verildiğini söylemek zor."